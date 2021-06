(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 Tijdelijk geen nieuwe subsidie voor biomassa

[Ministerie van Economische Zaken en Klimaat]

9 juni 2021 – 10:48

Tijdelijk geen nieuwe subsidie voor biomassa

Net zoals de Tweede Kamer vindt het kabinet dat we zo snel mogelijk als haalbaar en betaalbaar moeten stoppen met houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte. Het is een tijdelijke brandstof voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten. Omdat er een keerzijde aan het gebruik van biomassa zit, heeft het kabinet daarom in het duurzaamheidskader biogrondstoffen de ambitie uitgesproken om, zo snel als dat mogelijk is, de afgifte van nieuwe subsidies van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte te stoppen. Belangrijk is om eerst goed in kaart te brengen hoe een verstandige afbouw eruitziet en wat de gevolgen ervan zijn. Op verzoek van de Tweede Kamer stopt het kabinet tijdelijk met subsidie totdat er een afbouwpad is. Dit heeft geen gevolgen voor al afgegeven subsidies.

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is het voor het kabinet altijd belangrijk geweest om de doelen haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Draagvlak gaat via de portemonnee. Daarom heeft het kabinet PBL en TNO gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om eerder te stoppen met houtige biomassa en wat de kosten daarvan zijn. De onderzoeken van PBL en TNO geven aan dat het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen, in met name de gebouwde omgeving en de glastuinbouw, technisch en financieel gezien lastig samengaat met een uitfasering eerder dan 2030 van de afgifte van subsidies op houtige biomassa, en financiële consequenties zal hebben. De

Deze kosten zullen uiteindelijk via een hogere energierekening betaalt moeten worden door burgers en bedrijven.

Klimaatdoelen

Voor marktpartijen is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over het afbouwpad van de subsidies. Subsidie is voor veel projecten op dit moment nog nodig voor een rendabel project. De Tweede Kamer heeft aangegeven om geen nieuwe subsidies te verstrekken voor houtige biomassa (motie Van Esch) tot er een afbouwpad is.

Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over het pad is alleen controversieel verklaard dus het huidige kabinet mag geen keuze maken. Een adequaat afbouwpad voor subsidies is belangrijk en daarom wil het kabinet zo veel mogelijk ruimte laten aan een nieuw kabinet om met een pad te komen. Alles afwegende heeft het kabinet besloten de subsidieronde die dit najaar start, een temperatuureis op te nemen voor de categorieën met houtige biomassa, om zo de inzet van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte uit te sluiten van de regeling. Zo sluit het kabinet zo dicht mogelijk aan bij de wens van de Tweede Kamer. Opgemerkt moet worden dat dit het halen van de klimaatdoelen lastiger maakt.

Kosten

Uit de Quick Scan van TNO blijkt dat houtige biomassa binnen de subsidieregeling (SDE++) één van de goedkoopste warmtebronnen is en dat het vervangen van deze bron door alternatieve warmtebronnen leidt tot een toename van de subsidie-uitgaven. Wanneer we vandaag in één keer zonder verstandig afbouwpad stoppen met het verstrekken van subsidies voor houtige biomassa in plaats van in 2030, stijgen de uitgaven tot 2,7 miljard Euro. Hoe dichter bij 2030 gestopt wordt met subsidie-afgifte, hoe lager deze kosten worden.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Voor meer informatie zijn de gegevens van de woordvoerders te vinden op

www.rijksoverheid.nl/persinformatie-ministerie-van-ezk/woordvoerders

Volg het ministerie:

🔊 Listen to this