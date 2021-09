(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Understand what student financial aid could be available to you for college or career school. Explore StudentAid.gov for more information.

Understanding the FAFSA Process

Do you think you can’t afford college or career school? Think again. Many students are eligible for grants, work-study funds, or loans for higher education through the Federal Student Aid program. The U.S. Department of Education provides more than $120 billion in financial aid to help students pay for college or career school each year.

[Use the FAFSA4caster tool](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWpfdl2FhjNmW8-RH7d2VwlqcW8JC1R54xgct5MrH-SV3q3nJV1-WJV7CgMzlW2qscn660dSrZW3wxnBr3xMSf-W2pnY773s9j_DW6T2XVZ580l9gW3tcdgx9dyDV1W1STgkq8SVkfcW5SrqcY38QSb2W3yjDvP7wdDySW8G3ZRP6nM23qW40f4Bv7dt87bW8mnq_H7NkXh1W1qr2ZH6RYXmFW5S5HXz1j9z3vW2JQv5P1RkMCBN7hpNkm3KnnsW2b71yx4G0ZWVN5KmKHmKDxdlVyYX7R8ThszsV3drh17HyL1zN5gy33_6P_1HW8l4fQD5tzR02W1dgsCC9444JLW4686V_66x6qyW6YjgB62vYvS53bXV1) to get an estimate of how much student financial aid you possibly could receive. Then fill out the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) form to apply for federal student aid. State governments and many colleges and career schools also use your FAFSA information to award you their aid.

[Visit StudentAid.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWpfdl2FhjNmW8-RH7d2VwlqcW8JC1R54xgct5MrH-SB3q3npV1-WJV7CgXYdW4N8HS68MlwphW5FwmcC4Ys4x5W2Br18v615F0wW6ln35T2Fz4GPW241NdB6cL08jW1SnsvD6gbVtWW1FwMlY5kSbbYW63k0_K65gxLQW6dG7y31-NWwgW3HSQGk21KRBpW1XyBhY1dfL99W4lJXCt68ySL1W12VBdG8nmYdXW6fDHNf94b2y_W2vH1S62LrDj2VlrRBX4PNsJzMS-yWc9xyYQW2tZxD18S-QVhW5LzkBm2WBGqVW6k-hmS2nTF1kW91sCZb3SY83lW2m3rzd9jwFK23q4C1) to learn about financial aid choices, FAFSA deadlines, repayment options, and more.

