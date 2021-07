(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 TheBattleWeek, al via lo spettacolo a Magione con la presenza di Carlos Checa

Il 17 e 18 luglio fuochi d’artificio con tante gare moto e il decennale del Mondiale SBK e STK1000

Magione (Perugia) – Un week end intenso quello in programma all’Autodromo dell’Umbria in queste ore. Dalle prove libere fino alle gare, dalle prove di abilità riservate ai mototuristi che raggiungeranno il circuito fino ai festeggiamenti per i 10 anni del titolo Superbike e di quello SSTK 1000 ad opera del Team Althea, saranno giorni ricchi di passione. Un evento che non vuole essere solo una competizione, ma il tentativo di rendere vivo e pulsante anche il paddock con diverse iniziative.

Sabato mattina spazio alle prove libere riservate ai partecipanti alle gare con

le prove di qualifica che scatteranno al pomeriggio. Domenica gare doppie con tanto di sfilata del team Althea e dei campionissimi Carlos Checa e Davide Giugliano. Entrambi amati dagli appassionati, per Checa un posto

particolare nel cuore dei ducatisti visto che, con tanto di team privato, è l’ultimo ad aver portato a casa un titolo mondiale in sella alla rossa bolognese.

Il sabato intorno alle 18 e domenica in tarda mattinata, i grandi campioni in compagnia di altri personaggi iridati, sfileranno e si muoveranno sul tracciato umbro riproducendo un’atmosfera da mondiale con settaggi, prove,

cambio gomme etc

In gara queste categorie:

i giovani con la 300 e la Premoto 3, classe che fa parte della Wrist Cup, trofeo gestito e promosso dal MC Saponettari, lo stesso a capo dell’operazione The Battle Week; quindi 600 e Open, sempre targate Wrist Cup

e in compagnia della Coppa Umbria 600 e 1000. Ancora interessante l’iniziativa per i neofiti con la First Racing Experience, categoria riservata ai neo licenziati che hanno avuto un supporto per la preparazione della moto

e comunque un sostegno continuo.

A brillare quindi a Magione la Battaglia dei Bicilindrici. La competizione, il cui baricentro è Roma e dintorni, torna così al centro Italia nonostante mille problemi. Si parla di una presenza eccezionale in termini numerici

con ritorni di fiamma e new entry senza contare la bellezza dei tanti prototipi presenti.

