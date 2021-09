(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 THE SENSE EXPERIENCE RESORT: LUSSO VIRTUOSO E SOSTENIBILE

La Natura è protagonista nel nuovo concetto di lusso basato su esperienzialità e sostenibilità

[The Sense](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3dOaNRU%26F%3dIWU%26H%3dIZOVPZ%26C%3dUPVU1y5sZJU%26I%3dBBJDM_0qqt_K1_Fukp_P0_0qqt_J6KQE.J69A5BMwH3M7HH.CB_Howh_R4%268%3d5KGPuR.B9B%269G%3dWOQQaR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), il nuovo experience resort sulla Costa della Maremma, è completamente incentrato sull’ambiente che lo circonda: non solo la sua struttura valorizza il contesto naturale e propone agli ospiti esperienze per vivere la natura con tutti e 5 i sensi; il resort è anche un esempio di sostenibilità virtuosa.

Il suo slogan “Be natural, be you” significa sentirsi immersi nella natura, conoscerla e rispettarla, farne parte. E poiché la natura è la cosa più preziosa sulla quale si fonda l’essenza del resort, The Sense si impegna attivamente per portare avanti prassi sostenibili e green.

[] The Sense è immerso in un parco secolare che si affaccia con una pineta sulla spiaggia, nel Golfo di Follonica. La natura circostante è richiamata nei materiali scelti per gli interni del resort, è rispettata dalle pratiche di gestione incentrate su sostenibilità e riciclo, e trova eco nelle “esperienze” proposte agli ospiti, creando un mix che dona energia ed equilibrio. L’ospite viene guidato dall’[Experience Specialist](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3d3cSU9%26H%3dNZ9%26J%3dNc3XUc%26q%3dWUY9bOX%26w%3dDGMrO_EtUv_P4_twps_4B_EtUv_O9ySJ.MjAF8pO2KgOBKv.EG_KSym_UhAKIgN68p92L.jP0E%26f%3dIHLx94c7xO.GgP%266L%3d5cNV9f&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), che propone percorsi esperienziali finalizzati a scoprire l’essenza del luogo e rigenerarsi.

Il resort, il parco, le buone pratiche e le esperienze da vivere

La natura è al centro della progettazione del The Sense: il parco secolare che abbraccia la struttura è protagonista, con la sua pineta centenaria a ridosso del mare, la macchia mediterranea e caratteristiche dune di sabbia. Gli edifici preesistenti sono valorizzati da un design in sintonia con la natura: prevalgono il bianco, il verde, il legno, grandi vetrate e terrazzi che si affacciano sul parco e sul mare. Gli alberi del parco, che sono parte essenziale della vista dalle camere, proteggono dai venti, offrono ombra e creano angoli suggestivi e riposanti.

Nel progettare il resort, è stato rispettato e valorizzato l’ambiente circostante, un contesto di alto valore paesaggistico: dalla conformazione delle dune conservate e riqualificate al ripristino della flora originaria piantumando vegetali autoctone ed ecotipi locali. Tutte le piante messe a dimora nei giardini – più di 7000 arbusti e perenni di 80 specie diverse – sono state scelte per le loro caratteristiche di resistenza ai venti salmastri e per il basso bisogno idrico, ricreando una barriera frangivento.

L’ambiente viene rispettato anche con comportamenti eco che rendono il resort il più sostenibile possibile. L’acqua usata per l’irrigazione della vegetazione del parco non viene prelevata direttamente dal mare ma da un pozzo superficiale che grazie ad un impianto di osmosi, alimentato da pannelli fotovoltaici, preleva acqua salata e immette acqua dolce. In questo modo l’acqua prodotta è a Km zero e a ridotto consumo di energia. Per irrigare e per la piscina viene utilizzata anche l’acqua piovana. Inoltre, ogni scelta del resort è finalizzata al rispetto dell’ambiente: dalla scelta di materiali compostabili ed ecologici e prodotti locali a Km 0, al riciclo, alla raccolta differenziata, all’invito ad evitare lo spreco di acqua e di energia.

L’Experience Specialist propone agli ospiti vere “esperienze da vivere” per esperire la natura circostante con tutti i sensi, cercando equilibrio e una pausa rigenerante. Il percorso del tramonto si svolge sui due belvedere fronte mare dove i protagonisti sono il rumore del mare, il calore del sole, la visione del tramonto, la brezza leggera, la vista del cielo stellato. Si può godere di un bagno di sole privato, leggere, meditare, allenarsi, consumare una cena intima. Il percorso dell’aurora è più privato e solitario, su una pedana fronte mare dove mare e cielo si confondono, un luogo di contemplazione dove ascoltare i suoni della natura e meditare.

Altri percorsi sono dedicati alla conoscenza del territorio: dalla botanica del parco secolare e la geologia delle dune, all’archeologia del sito (nel parco si trovano ancora tracce degli insediamenti etruschi di oltre duemila anni fa: piccoli sassi scuri nella sabbia, reperti delle fusioni di materiale ferroso di provenienza etrusca che il mare e i venti hanno portato fino a qui dalla vicina isola Elba). Oltre alle passeggiate all’interno dei giardini e parco del Resort, a disposizione degli ospiti della struttura ci sono dei percorsi botanici, studiati con l’aiuto di cartine ad hoc per scoprire i profumi e i colori delle specie endemiche e di macchia mediterranea presenti nel vasto parco.

The Sense Experience Resort

THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S è un esclusivo resort nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’Experience Specialist che assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica è curata dall’Executive Chef Franco Manfredi che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carte[Dimorà](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3d2dKX8%26I%3dFc8%26K%3dFf2YMf%26p%3dXMb8cGa%26v%3dE9PqP_7wTw_H7_sxhv_3C_7wTw_GBxTB.PiB8AoPtNfP4Nu.F9_NRze_XgAxIpOp.DuJ1%260%3dnR8RdY.3Au7b8p%26F8%3dY8XHcA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining [Eatè](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dAYKYG%26D%3dFdG%26F%3dFgATMg%26y%3dSMcGXGb%265%3d09QzK_7xcr_H8_2shw_B8_7xcr_GC7OB.Qr78BxKtOoK4O4.A9_Oaue_Yp7pQo-5tKk-94R2EtQ.rL2I%26n8k3p%3dE0P65G.KoL%26xP%3dCYFZGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva. Completa l’offerta il [Mixology Bar Red Rabbit](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3dCbSSI%26G%3dNXI%26I%3dNaCWUa%261%3dVUWIaOV%267%3dCGK2N_Ereu_P2_4vpq_DA_Ereu_O79RJ.Kt0F6zN2IqNBI6.DG_Icxm_SrM25-46y3uO.5KyG%261%3dD7NI4D2m6x.I2K%26uN%3dPXCXTa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3d6d8WB%26I%3d3bB%26K%3d3e6Y0e%26t%3dX0aB6f8cc4Z%26z%3dEvOuP_tvXw_56_wxUu_7C_tvXw_4A2Ty.OmBu0sPgMjPqMy.Fv_MVzR_Wk%26A%3doPxSeW.sBv%26Dx%3dZ9V8dB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Park Hotel Marinetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3dMYTVS%26D%3dOaS%26F%3dOdMTVd%26A%3dSVZSXPY%26G%3d0HNBK_Fuor_Q5_Dsqt_N8_Fuor_P0IOK.BAL3F93FC07HNw.AH_Lmun_V2_Jowl_U4OFE_GIGJ19_Dsqt_O65IA909_Dsqt_NXIN9_E385MA_Lmun_WzJ301JF58_Jowl_TTOFE_159HyC3F_Fuor_Q8lM0MwFH9coZ%268%3d9MGPyT.B9F%26AG%3dWSSQ5w3yaV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Antico Podere San Francesco](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=7%3dEY9VK%26D%3d4aK%26F%3d4dETAd%263%3dSAZKX5Y%269%3d0wN4K_uugr_65_6sVt_F8_uugr_50AOz.5uJlN9JlM1G-v528u525hMqG.fI1_JTwd_Ti_LeuS_WtMwG_7GxLq7_uugr_68uGrAz7_uugr_5Z9Lp_Gs6lO1_JTwd_UgLs8hL63o_LeuS_VJMwG_q3pJoAjH_6sVt_G6SOzKdH87JqP%266%3dpO7NfV.5o3d27w%26C7%3dU0UGYC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)e[Borgo Verde](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3d0Y0UF%26D%3d5ZF%26F%3d5c0TBc%26x%3dSBYF4j3eX6X%264%3d0xMyK_vtbr_74_1sWs_A8_vtbr_69kGv0xNiKm7z4l3rSn.Ax_KZuT_Uo%266%3dqN2NgU.w7x%26B2%3dUATBYD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

The Sense Resort

Viale Italia 315 – 58022 Follonica (Grosseto)

www.thesenseresort.it

