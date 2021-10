(AGENPARL) – Roma, 20 ottobre 2021 – Il procuratore generale del Distretto di Columbia prevede di aggiungere l’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, a una causa per la protezione dei consumatori, in uno dei primi sforzi di un regolatore per esporlo personalmente a potenziali sanzioni finanziarie e di altro tipo.

Il procuratore generale, Karl Racine, ha dichiarato martedì che le continue interviste e revisioni dei documenti interni per il caso hanno rivelato che il signor Zuckerberg ha svolto un ruolo molto più attivo nelle decisioni chiave di quanto non sapessero i pubblici ministeri.

La denuncia contro Facebook è stata depositata nel dicembre 2018 presso la Corte Suprema del Distretto di Columbia. La causa sostiene che Facebook abbia ingannato i consumatori sulla privacy sulla piattaforma consentendo a Cambridge Analytica, una società di consulenza politica, di ottenere dati sensibili da oltre 87 milioni di utenti, tra cui più della metà dei residenti del distretto.

Facebook ha chiesto a un giudice di archiviare la causa, affermando che la società non ha mai ingannato i consumatori. Nel giugno 2019, il giudice Fern Flanagan Saddler ha respinto la mozione e ha dato il via a un lungo periodo di scoperte, che ha incluso interviste con dipendenti attuali ed ex e recensioni della testimonianza del signor Zuckerberg al Congresso e interviste con funzionari delle forze dell’ordine.

Il signor Racine ha affermato che l’indagine ha mostrato che un importante cambiamento di prodotto nel 2010, che ha dato a centinaia di sviluppatori di terze parti l’accesso gratuito ai dati degli utenti di Facebook, è stato un “figlio” del signor Zuckerberg. Tra queste terze parti c’era un accademico che ha poi consegnato i dati di Facebook a Cambridge Analytica.

“In queste circostanze, aggiungere Zuckerberg alla nostra causa è indiscutibilmente giustificato e dovrebbe inviare un messaggio che i leader aziendali, incluso l’amministratore delegato, saranno ritenuti responsabili delle loro azioni”, ha affermato Racine in una nota.

Facebook può presentare una mozione per respingere l’emendamento del procuratore generale per includere il signor Zuckerberg come convenuto. La società ha combattuto la denuncia, insieme alle cause antitrust presentate dalla Federal Trade Commission e da quasi tutti gli stati e dal Distretto di Columbia.

“Queste accuse sono infondate oggi come lo erano più di tre anni fa, quando il Distretto ha presentato la sua denuncia”, ha affermato Andy Stone, portavoce di Facebook. “Continueremo a difenderci con forza e a concentrarci sui fatti”.

Gli avvocati di Facebook sono stati particolarmente combattivi riguardo ai tentativi di nominare il signor Zuckerberg in precedenti azioni normative. Nel 2011 e nel 2019, i suoi lobbisti e avvocati hanno respinto i tentativi della FTC di nominarlo convenuto in casi di privacy. La società è riuscita a mantenere il suo amministratore delegato fuori da un accordo di $ 5 miliardi con la FTC nel 2019.

In qualità di convenuto, il signor Zuckerberg potrebbe essere esposto a sanzioni pecuniarie. Il signor Racine può chiedere fino a $ 5.000 per qualsiasi dei 300.000 residenti del distretto che potrebbero essere stati colpiti dalla violazione della privacy dei dati di Cambridge Analytica.