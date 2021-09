(AGENPARL) – Roma, 07 settembre 2021 – Il governo degli Stati Uniti ha contribuito con finanziamenti alla controversa ricerca sul guadagno di funzione sui coronavirus dei pipistrelli presso l’Istituto di virologia di Wuhan in Cina, secondo quanto riportato lunedì.

Il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) degli Stati Uniti e capo consigliere medico del presidente democratico Joe Biden, ha precedentemente negato che il National Institute of Health [NIH] abbia mai finanziato tale ricerca.

«Emergono nuovi dettagli sulla ricerca del Coronavirus presso il laboratorio cinese» di Wuhan intitola il quotidiano statunitense The Intercept.

Più di 900 pagine di materiali relativi alla ricerca sul coronavirus finanziata dagli Stati Uniti in Cina sono state rilasciate a seguito di una causa FOIA di The Intercept.

The Intercept ha riportato 900 nuove pagine di informazioni precedentemente non divulgate dal NIH, che il quotidiano ha ottenuto attraverso una causa sul Freedom of Information Act (FOIA), che l’EcoHealth Alliance ha utilizzato fondi federali per finanziare pericolose ricerche sul coronavirus dei pipistrelli nei laboratori cinesi.

L’Intercept ha pubblicato : La sovvenzione per il coronavirus dei pipistrelli ha fornito all’EcoHealth Alliance un totale di 3,1 milioni di dollari, inclusi 599.000 dollari che l’Istituto di virologia di Wuhan ha utilizzato in parte per identificare e alterare i coronavirus dei pipistrelli che potrebbero infettare gli esseri umani. Anche prima della pandemia, molti scienziati erano preoccupati per i potenziali pericoli associati a tali esperimenti.

La proposta di sovvenzione riconosce alcuni di questi pericoli: “Il lavoro sul campo comporta il più alto rischio di esposizione alla SARS o ad altri CoV, mentre si lavora in grotte con un’alta densità di pipistrelli sopra la testa e il potenziale per l’inalazione di polvere fecale”.

Alina Chan, biologa molecolare presso il Broad Institute, ha affermato che i documenti mostrano che EcoHealth Alliance ha motivo di prendere sul serio la teoria della perdita di laboratorio. “In questa proposta, in realtà sottolineano che sanno quanto sia rischioso questo lavoro. Continuano a parlare di persone che potrebbero essere morsi – e hanno tenuto un registro di tutti coloro che sono stati morsi”, ha detto Chan. “EcoHealth ha quei record? E se no, come possono escludere un incidente legato alla ricerca?”

Richard Ebright, un biologo molecolare della Rutgers University, ha esaminato il materiale e ha detto a The Intercept che “i virus che hanno costruito sono stati testati per la loro capacità di infettare topi che sono stati progettati per mostrare recettori di tipo umano sulla loro cellula”.

Alla domanda sui materiali delle sovvenzioni, Robert Kessler, responsabile delle comunicazioni presso EcoHealth Alliance, ha dichiarato: “Abbiamo richiesto sovvenzioni per condurre ricerche. Le agenzie competenti hanno ritenuto che fosse una ricerca importante e quindi l’hanno finanziata. Quindi non so se ci sia molto da dire”.

La sovvenzione è stata inizialmente assegnata per un periodo di cinque anni, dal 2014 al 2019. Il finanziamento è stato rinnovato nel 2019 ma sospeso dall’amministrazione Trump nell’aprile 2020.

Il parente più prossimo della SARS-CoV-2, che causa il Covid-19, è un virus che si trova nei pipistrelli, rendendo gli animali un punto focale per gli sforzi per comprendere le origini della pandemia. Il modo esatto in cui il virus è arrivato agli esseri umani è oggetto di accesi dibattiti. Molti scienziati ritengono che si tratti di una ricaduta naturale, il che significa che il virus è passato agli esseri umani in un ambiente come un mercato umido o un’area rurale in cui esseri umani e animali sono in stretto contatto. Gli esperti di biosicurezza e gli investigatori di Internet che sospettano un’origine di laboratorio, nel frattempo, hanno trascorso più di un anno a esaminare informazioni pubblicamente disponibili e oscure pubblicazioni scientifiche in cerca di risposte. Negli ultimi mesi, anche importanti scienziati hanno chiesto un’indagine più approfonditadelle origini della pandemia, così come il presidente Joe Biden, che a maggio ha ordinato alla comunità dell’intelligence di studiare la questione. Il 27 agosto, Biden ha annunciato che l’inchiesta dell’intelligence era inconcludente.

Biden ha accusato la Cina di non aver rilasciato dati critici, ma anche il governo degli Stati Uniti è stato lento nel rilasciare informazioni. The Intercept ha inizialmente richiesto le proposte nel settembre 2020.

“Vorrei che questo documento fosse stato rilasciato all’inizio del 2020”, ha detto Chan, che ha chiesto un’indagine sulla teoria dell’origine della perdita di laboratorio. “Sarebbe cambiato enormemente le cose, solo per avere tutte le informazioni in un unico posto, immediatamente trasparenti, in un documento credibile che è stato presentato da EcoHealth Alliance”.

La seconda sovvenzione, ” Capire il rischio di comparsa di virus zoonotici negli hotspot di malattie infettive emergenti del sud-est asiatico “, è stata assegnata nell’agosto 2020 e si estende fino al 2025. La proposta, scritta nel 2019, sembra spesso preveggente, concentrandosi sull’aumento e la distribuzione di risorse in Asia in caso di focolaio di una “malattia infettiva emergente” e riferendosi all’Asia come “questo più caldo degli hotspot EID”.

Ebright ha concluso accusando Fauci e il direttore del NIH, Francis Collins, di essere “non veritieri” nelle loro precedenti osservazioni sulla questione.



“I documenti chiariscono che le affermazioni del direttore del NIH, Francis Collins, e del direttore del NIAID, Anthony Fauci, secondo cui il NIH non ha sostenuto la ricerca sul guadagno di funzione o il potenziale miglioramento del patogeno pandemico al WIV sono false”, ha scritto.