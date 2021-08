(AGENPARL) – Roma, 27 agosto 2021 – Il BMJ ha pubblicato un articolo dal titolo «Rischio di trombocitopenia e tromboembolia dopo vaccinazione covid-19 e test positivo SARS-CoV-2: studio di serie di casi autocontrollati».

Julia Hippisley-Cox , professore di epidemiologia clinica e medicina generale 1 , Martina Patone , statistica 1 , Xue W Mei , epidemiologo 1 , Defne Saatci , ricercatore clinico 1 , Sharon Dixon , ricercatrice clinica 1 , Kamlesh Khunti , professore di cure primarie diabete e medicina vascolare 2 , Francesco Zaccardi , ricercatore clinico senior 2 , Peter Watkinson , professore associato di medicina intensiva e consulente in medicina intensiva 3 5 , Manu Shankar-Hari , professore di medicina intensiva 4 , James Doidge , statistico senior e professore associato onorario 5 6 , David A Harrison , capo statistico e professore onorario 5 6 , Simon J Griffin , professore di medicina generale 7 8 , Aziz Sheikh , regista 9 , Carol AC Coupland , ricercatrice senior e professoressa di statistica medica nelle cure primarie 1 10

Astratto

Obiettivo Valutare l’associazione tra vaccini covid-19 e rischio di trombocitopenia ed eventi tromboembolici in Inghilterra tra gli adulti.

Progettazione Studio di serie di casi autocontrollati utilizzando dati nazionali sulla vaccinazione covid-19 e sui ricoveri ospedalieri.

I dati a livello di paziente sono stati ottenuti per circa 30 milioni di persone vaccinate in Inghilterra tra il 1 dicembre 2020 e il 24 aprile 2021. Le cartelle cliniche elettroniche sono state collegate ai dati sulla morte dell’Ufficio per le statistiche nazionali, ai dati sui test positivi SARS-CoV-2 e al ricovero ospedaliero dati dal servizio sanitario del Regno Unito (NHS).

I partecipanti 29 121 633 persone sono state vaccinate con le prime dosi (19 608 008 con Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) e 9 513 625 con Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA)) e 1 758 095 persone hanno avuto un SARS-CoV-2 positivo test. Nello studio sono state incluse persone di età ≥16 anni che hanno ricevuto le prime dosi dei vaccini ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 mRNA e qualsiasi risultato di interesse.

Principali misure di esito Gli esiti primari erano il ricovero ospedaliero o la morte associata a trombocitopenia, tromboembolia venosa e tromboembolia arteriosa entro 28 giorni da tre esposizioni: prima dose del vaccino ChAdOx1 nCoV-19; prima dose del vaccino mRNA BNT162b2; e un test positivo per SARS-CoV-2. Gli esiti secondari erano sottoinsiemi degli esiti primari: trombosi del seno venoso cerebrale (CVST), ictus ischemico, infarto miocardico e altri rari eventi trombotici arteriosi.

RisultatiLo studio ha riscontrato un aumento del rischio di trombocitopenia dopo la vaccinazione con ChAdOx1 nCoV-19 (rapporto del tasso di incidenza 1,33, intervallo di confidenza al 95% da 1,19 a 1,47 a 8-14 giorni) e dopo un test SARS-CoV-2 positivo (5,27, da 4,34 a 6,40 a 8 -14 giorni); aumento del rischio di tromboembolia venosa dopo vaccinazione ChAdOx1 nCoV-19 (1,10, 1,02-1,18 a 8-14 giorni) e dopo infezione da SARS-CoV-2 (13,86, 12,76 a 15,05 a 8-14 giorni); e aumento del rischio di tromboembolia arteriosa dopo la vaccinazione con mRNA BNT162b2 (1,06, 1,01-1,10 a 15-21 giorni) e dopo infezione da SARS-CoV-2 (2,02, 1,82-2,24 a 15-21 giorni). Le analisi secondarie hanno rilevato un aumento del rischio di CVST dopo la vaccinazione con ChAdOx1 nCoV-19 (4,01, da 2,08 a 7,71 a 8-14 giorni), dopo la vaccinazione con mRNA di BNT162b2 (3,58, da 1,39 a 9,27 a 15-21 giorni) e dopo un SARS-CoV positivo -2 prova; aumento del rischio di ictus ischemico dopo la vaccinazione con l’mRNA BNT162b2 (1,12, 1,04-1,20 a 15-21 giorni) e dopo un test SARS-CoV-2 positivo; e aumento del rischio di altri rari eventi trombotici arteriosi dopo la vaccinazione ChAdOx1 nCoV-19 (1,21, 1,02-1,43 a 8-14 giorni) e dopo un test SARS-CoV-2 positivo.

Conclusione Sono stati osservati maggiori rischi di eventi ematologici e vascolari che hanno portato al ricovero ospedaliero o alla morte per brevi intervalli di tempo dopo le prime dosi dei vaccini ChAdOx1 nCoV-19 e BNT162b2 mRNA. I rischi della maggior parte di questi eventi erano sostanzialmente più alti e più prolungati dopo l’infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla vaccinazione nella stessa popolazione.

introduzione

I vaccini Covid-19 sono stati testati in studi clinici randomizzati 1 2 3 progettati per stabilire l’efficacia e la sicurezza, ma non sufficientemente potenziati per rilevare eventi avversi rari. Se un nuovo vaccino ha un profilo avverso grave (anche se il rischio è raro), una valutazione del rapporto rischio-beneficio potrebbe portare al ritiro del vaccino o a restrizioni sul suo utilizzo nell’interesse della sicurezza pubblica. Questi rischi, tuttavia, devono essere bilanciati rispetto ai rischi del covid-19 stesso che porta a eventi avversi e morte. 4 La valutazione della sicurezza è particolarmente importante quando lo sviluppo del vaccino è stato accelerato, i vaccini sono nuovi e quando si è verificata una rapida diffusione mondiale dei vaccini contro il covid-19, con 1,43 miliardi di dosi già somministrate in tutto il mondo. 5

Recentemente, trombocitopenia e rari eventi tromboembolici dopo il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) sono stati segnalati in Danimarca, Norvegia, 6 7 Germania, Austria, 8 e Regno Unito. 9 Ciò ha spinto diversi paesi a limitare l’uso di ChAdOx1 nCoV-19 sulla base del fatto che i benefici potrebbero non superare i rischi. 8 9 10 11 Gli Stati Uniti hanno segnalato eventi simili associati al vaccino Ad26.COV2-S (ricombinante) Janssen, che hanno determinato una pausa nel suo lancio. 12

La situazione è ulteriormente complicata dalle prove sulle associazioni tra infezione da SARS-CoV-2 e trombosi. 4 Uno studio statunitense ha stimato che il rischio di trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) associato all’infezione da SARS-CoV-2 è circa sette volte maggiore di quello associato all’mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) o mRNA-1273 (Moderna) covid- 19 vaccini. 13I confronti diretti tra questi vaccini e il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 non sono stati possibili perché il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 non è utilizzato negli Stati Uniti. La valutazione della sicurezza dei nuovi vaccini si basa su segnalazioni di casi o serie e analisi di dati sanitari su larga scala. Sebbene informativi, i case report sono limitati da piccoli numeri e potenziali errori di selezione, richiamo e registrazione. Al contrario, i dati sanitari elettronici raccolti di routine contengono la registrazione dell’esposizione, dei risultati e dei fattori confondenti e forniscono una ricca fonte di dati per consentire una solida valutazione degli eventi di sicurezza dei vaccini rari. 14

Abbiamo valutato i rischi a breve termine di trombocitopenia, tromboembolia venosa e tromboembolia arteriosa associati alla prima dose dei vaccini ChAdOx1 nCoV-19 e BNT162b2, o a un test positivo per SARS-CoV-2 in Inghilterra tra il 1 dicembre 2020 e il 24 aprile 2021. Abbiamo anche valutato il rischio di esiti secondari di interesse prespecificati, vale a dire CVST, ictus ischemico, infarto miocardico e altri rari eventi trombotici arteriosi secondo un protocollo prestabilito. 15

metodi

Disegno e periodo dello studio

Abbiamo intrapreso una serie di casi autocontrollati dal 1 dicembre 2020 al 24 aprile 2021 (l’ultima data per la quale erano disponibili i dati sugli esiti) per esaminare le associazioni tra i vaccini mRNA ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 e gli eventi trombotici durante la vaccinazione covid-19 in corso programma in Inghilterra. Abbiamo anche studiato l’associazione tra un test positivo per SARS-CoV-2 e gli eventi trombotici di interesse nella stessa popolazione vaccinata.

La serie di casi autocontrollati è stata originariamente sviluppata per valutare i rischi di eventi avversi alla vaccinazione. 16 La serie di casi determina l’incidenza relativa dell’esito di interesse per i periodi di tempo esposti (ad esempio, dopo la vaccinazione o l’infezione da SARS-CoV-2) rispetto ai periodi di riferimento non esposti nelle persone con l’esito di interesse (vedi figura supplementare 1). L’inferenza è all’interno delle persone e quindi questo controlla implicitamente per tutte le covariate che rimangono costanti durante il periodo di studio. Abbiamo selezionato i pazienti con ciascun risultato durante il periodo di studio e determinato le date in cui hanno ricevuto il vaccino o sono risultati positivi per SARS-CoV-2. Sono state effettuate analisi separate per ciascun esito di interesse.

Origine dei dati

Abbiamo utilizzato il registro del sistema di gestione dell’immunizzazione nazionale della vaccinazione covid-19 per identificare l’esposizione al vaccino, che include il tipo di vaccino, la data e le dosi per tutte le persone vaccinate in Inghilterra. Abbiamo collegato i dati a livello individuale ai dati nazionali per mortalità, ricoveri ospedalieri e infezione da SARS-CoV-2. I collegamenti sono condotti per proteggere l’anonimato del paziente perché l’ID con hash utilizzato per collegare i pazienti non può essere invertito. I dati positivi sui vaccini e sui test SARS-CoV-2 erano disponibili fino al 24 aprile 2021. I dati sui ricoveri ospedalieri sono stati ottenuti da due fonti: Statistiche sugli episodi ospedalieri (fino al 31 marzo 2021), che include qualsiasi ricovero, e Servizio utenti secondari (fino al 24 aprile 2021), che comprende solo i ricoveri con esito (morte o dimissione).

Abbiamo utilizzato il database QResearch di 12 milioni di pazienti collegati al set di dati di cui sopra per calcolare i tassi di incidenza di fondo per ciascun esito prima della pandemia (2015-19). QResearch comprende demografici, clinici e dati di droga, e viene utilizzato per clinica 17 18 e la sicurezza dei farmaci di ricerca. 19 20 QResearch è uno dei database di ricerca sull’assistenza primaria più grandi e rappresentativi a livello nazionale, 21 che copre circa il 20% della popolazione dell’Inghilterra.

Criterio di inclusione

Abbiamo incluso tutte le persone di età ≥16 anni che hanno ricevuto le prime dosi dei vaccini mRNA ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 e qualsiasi risultato di interesse. Abbiamo escluso le persone che hanno ricevuto il vaccino mRNA-1273 (Moderna) a causa di numeri molto piccoli. Abbiamo utilizzato il primo evento nel periodo di studio ed escluso i pazienti dall’analisi di ciascun esito se avevano avuto un ricovero ospedaliero per lo stesso evento nei due anni prima dell’inizio del periodo di studio.

Esposizione

Le nostre principali esposizioni sono state la prima dose del vaccino ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 mRNA. Abbiamo censurato le persone alla prima delle seguenti condizioni: data della loro seconda dose, data di morte o data di fine dello studio (24 aprile 2021). La nostra esposizione secondaria è stata un risultato positivo del test SARS-CoV-2, utilizzando la prima data di un test positivo (non la data di segnalazione) come data di esposizione. Abbiamo definito gli intervalli di rischio di esposizione come i seguenti periodi di tempo prestabiliti: 0, 1-7, 8-14, 15-21 e 22-28 giorni dopo ogni data di esposizione (data di vaccinazione o data di test SARS-CoV-2) positivo. . Sono stati utilizzati intervalli di rischio multipli per differenziare tra fasi acute e non acute dopo la vaccinazione. Il periodo di riferimento (senza esposizione) è stato definito come qualsiasi momento compreso tra il 1 dicembre 2020 e 29 giorni prima della data di esposizione, e da 29 giorni successivi alla data di esposizione fino al 24 aprile 2021 o alla data di censura se anteriore. È stato incluso un intervallo di pre-rischio di 1-28 giorni prima di ogni data di esposizione per far fronte a possibili distorsioni che potrebbero sorgere se il verificarsi dell’esito influenzasse temporaneamente la probabilità di esposizione.22 Gli istogrammi dei dati per intervallo tra la vaccinazione e il giorno dell’evento sono riportati nella figura supplementare 2a. I grafici mostrano un calo dei ricoveri ospedalieri o dei decessi per ogni esito circa 28 giorni prima della vaccinazione, da qui la scelta del periodo pre-rischio. I ricoveri ospedalieri per l’evento di interesse sono probabilmente l’innesco per il test covid-19. Tali eventi potrebbero essere causati dall’infezione da SARS-CoV-2, ma la causalità inversa coinvolta nel loro rilevamento induce pregiudizi. Per ridurre il bias, che potrebbe sovrastimare o sottovalutare l’effetto dell’infezione, abbiamo deciso di assegnare il giorno 0 a un periodo di rischio a sé stante. 23

Risultati

I nostri tre outcome primari compositi erano il ricovero ospedaliero o la morte associata a trombocitopenia, tromboembolia venosa e tromboembolia arteriosa. I nostri esiti secondari prespecificati erano sottoinsiemi degli esiti primari: CVST, ictus ischemico, infarto miocardico e altri rari eventi trombotici arteriosi. I ricoveri ospedalieri dal 1 dicembre 2020 al 24 aprile 2021 con codice di diagnosi ICD-10 (International Classification of Diseases version 10) nei primi 13 campi di diagnosi che indicavano l’esito di interesse sono stati identificati nei database Hospital Episode Statistics e Secondary Users Service . La tabella supplementare 1 fornisce un elenco di codici ICD-10 e raggruppamenti per ciascun risultato. Come data dell’evento abbiamo utilizzato la prima data di ricovero ospedaliero o la data di morte per l’evento in questione.

analisi statistica

Abbiamo descritto le caratteristiche di ciascuna coorte (pazienti che erano stati vaccinati con i risultati di interesse) in termini di età, sesso ed etnia. I modelli di serie di casi autocontrollati sono stati adattati utilizzando un modello di regressione di Poisson condizionale con un offset per la durata del periodo di rischio. I rapporti del tasso di incidenza, il tasso relativo di ricoveri ospedalieri o decessi dovuti a ciascun risultato di interesse nei periodi di rischio rispetto ai periodi di riferimento e i loro intervalli di confidenza al 95% sono stati stimati utilizzando ciascun modello. I termini di esposizione sia per i vaccini che per l’infezione da SARS-CoV-2 sono stati inclusi nello stesso modello. Per tenere conto delle variazioni temporali nei tassi di fondo, abbiamo diviso il periodo di studio in blocchi settimanali a partire dal 1 dicembre 2020 e corretto per questi cambiamenti come covariate discrete nell’analisi. Abbiamo utilizzato i test di Wald per confrontare i rischi associati ai vaccini ChAdOx1 nCoV-19 e BNT162b2 mRNA. Abbiamo studiato se le associazioni tra l’esposizione al vaccino e gli esiti dipendono dal sesso o dall’età eseguendo le analisi in sottogruppi separati per sesso e fascia di età (inferiore o superiore a 50 anni).

Analisi di sensibilità

Abbiamo condotto sei analisi di sensibilità: (1) escludendo coloro che sono morti dall’esito; (2) limitare l’analisi al periodo successivo alla vaccinazione o dopo un test positivo per SARS-CoV-2, senza censura alla morte; (3) censura a 12 settimane dopo la vaccinazione; (4) censura del 10 marzo 2021; (5) limitare il periodo di studio fino al 31 marzo 2021; e (6) limitare l’analisi ai pazienti che hanno ricevuto la vaccinazione dopo il 1 gennaio 2021. Le prime due analisi hanno testato l’ipotesi che il verificarsi di un evento di esito non influenzasse la probabilità di successive esposizioni, ad esempio la morte. 22La terza analisi ha testato la sensibilità al nostro approccio di censurare i pazienti al momento della seconda dose (per evitare la contaminazione del tempo di riferimento). La censura aggiuntiva a 12 settimane dopo la prima dose di vaccino è stata utilizzata perché questo è il tempo raccomandato per una seconda dose nel Regno Unito. Le preoccupazioni per CVST e coaguli di sangue sono state sollevate per prime in Europa intorno al 10 marzo 2021, quindi abbiamo censurato in questa data per la quarta analisi di sensibilità; questo ci ha permesso di includere solo il tempo non influenzato da alcun bias di notorietà (a causa dell’attenzione dei media, gli eventi trombotici avrebbero potuto essere riportati con maggiore probabilità sui certificati di morte o sui registri di ricovero ospedaliero se gli operatori sanitari fossero stati a conoscenza della recente vaccinazione ChAdOx1 nCoV-19). La quinta analisi ha testato la completezza dei dati,

Valutare i presupposti delle serie di casi autocontrollati

Per valutare ulteriormente le ipotesi delle serie di casi autocontrollati e le nostre scelte di modellazione, abbiamo esaminato visivamente i dati. Abbiamo tracciato un istogramma del numero di occorrenze di un evento per tempo prima o dopo la vaccinazione per ciascun risultato per valutare la possibilità che un ricovero ospedaliero per quell’evento possa influenzare la successiva vaccinazione (figura supplementare 2a). Abbiamo tracciato un istogramma del tempo dall’evento alla fine effettiva dell’osservazione in pazienti che sono stati censurati e non censurati per valutare se i periodi di osservazione dipendenti dall’evento potrebbero essere un problema per l’analisi (figura supplementare 2b).

Esposizioni dipendenti da eventi : la figura supplementare 2a mostra il numero di occorrenze di un evento in base al tempo prima o dopo la vaccinazione. Abbiamo osservato una diminuzione nei 28 giorni immediatamente precedenti la vaccinazione, indicando che il verificarsi di un evento potrebbe aver ridotto la probabilità della vaccinazione. Questo modello è simile per la maggior parte dei risultati e per entrambi i vaccini. Pertanto, abbiamo aggiunto il periodo di pre-rischio di 28 giorni.

Periodi di osservazione dipendenti dall’evento: la figura supplementare 2b mostra la frequenza dei giorni dall’evento alla fine effettiva dell’osservazione nei pazienti censurati e non censurati. Un picco vicino allo zero è evidente nell’istogramma dei dati censurati per la maggior parte dei risultati, escluso CVST. Questo dato indica la presenza di periodi di osservazione dipendenti dall’evento (censura sulla data di morte per esito), che abbiamo ulteriormente testato con la prima e la seconda analisi di sensibilità (escludendo i deceduti dall’esito; limitando l’analisi al periodo successivo alla vaccinazione, senza censurare alla morte). Queste analisi aggiuntive concordavano con l’analisi principale, suggerendo che ci dovrebbe essere poca preoccupazione per questi risultati.

Misura assoluta del rischio

Nell’analisi delle serie di casi autocontrollati, i risultati sono presentati in termini relativi: il rapporto tra l’incidenza nei periodi di rischio di esposizione rispetto all’incidenza nei periodi di controllo. Abbiamo integrato questi risultati con misure di effetto di ciascuna esposizione in termini assoluti utilizzando un metodo sviluppato per stimare il numero di esposizioni necessarie per produrre un esito avverso in eccesso e il numero in eccesso di eventi per 10 milioni esposti per ciascun esito. 24 Queste misure sono state calcolate per un periodo di 8-28 giorni dopo la vaccinazione per rimuovere l’effetto vaccinato sano osservato a 0-7 giorni dopo la vaccinazione. Per rendere i numeri comparabili, le stesse misure sono state calcolate per lo stesso periodo dopo un test positivo per SARS-CoV-2.

Controlli negativi o positivi

Abbiamo esaminato le associazioni delle esposizioni con la celiachia come risultato di controllo negativo 25 perché non si pensava che fosse associato all’esposizione alla vaccinazione o all’infezione da SARS-CoV-2; e con l’anafilassi come risultato di controllo positivo perché potrebbe verificarsi poco dopo entrambi i vaccini. 26

Paziente e coinvolgimento del pubblico

Questo progetto è supportato da un comitato consultivo di pazienti e coinvolgimento pubblico che ringraziamo per il suo continuo supporto e guida. L’input del panel ci ha aiutato a identificare le domande prioritarie da considerare. I consulenti del PPIE (paziente e coinvolgimento pubblico e coinvolgimento) hanno sostenuto l’importanza vitale di segnalare i rischi di trombosi associati alla vaccinazione contro il covid-19 e il covid-19 stesso. Abbiamo esaminato i risultati di questo studio con i nostri consulenti PPIE. È stato sviluppato un riassunto semplice con input e feedback sul coinvolgimento del paziente e del pubblico, inclusa un’infografica.

Risultati

La tabella 1 mostra le caratteristiche di 19 608 008 persone che hanno avuto il vaccino ChAdOx1 nCoV-19, 9 513 625 che hanno avuto il vaccino mRNA BNT162b2 e 1 758 095 con un test SARS-CoV-2 positivo. Durante il periodo di studio, tra i vaccinati, 9764 persone hanno avuto un ricovero ospedaliero per trombocitopenia (52 decessi) e 23.390 persone sono state ricoverate per tromboembolia venosa (1871 decessi); questo includeva 119 persone con ricoveri ospedalieri correlati al CVST (nessun decesso). Il ricovero ospedaliero correlato a eventi tromboembolici arteriosi si è verificato in 89 321 persone (6533 decessi); questi includevano 28.222 ictus ischemici (4204 decessi), 62 699 con infarto miocardico (2875 decessi) e 3655 con altri rari eventi trombotici arteriosi (84 decessi). Tavolo 2mostra le caratteristiche demografiche dei pazienti che hanno manifestato gli esiti primari di interesse nei 28 giorni successivi all’esposizione. La tabella supplementare 2 mostra i risultati corrispondenti per gli esiti secondari.Tabella 1

Caratteristiche demografiche di base delle persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid-19 o che sono risultate positive al virus SARS-CoV-2 tra la popolazione vaccinata in Inghilterra dal 1 dicembre 2020 al 24 aprile 2021. Le cifre sono % della colonna (numero) se non diversamente specificato

Tavolo 2

Caratteristiche demografiche dei pazienti che hanno avuto un esito in 28 giorni dopo la prima dose di vaccino covid-19 o infezione da SARS-CoV-2 tra la popolazione vaccinata in Inghilterra dal 1 dicembre 2020 al 24 aprile 2021. I dati sono in colonna % (numero) se non diversamente specificato

La tabella 3 e la figura 1 mostrano il numero di pazienti con eventi di esito in ciascun periodo di tempo e i rapporti del tasso di incidenza per gli esiti nei periodi di rischio immediatamente prima e dopo ogni esposizione.Tabella 3

Rapporti del tasso di incidenza (intervalli di confidenza al 95%) per esiti primari compositi e secondari in periodi di rischio predefiniti immediatamente prima e dopo l’esposizione al vaccino e prima e dopo il risultato positivo del test SARS-CoV-2, aggiustati per il periodo di calendario dal 1 dicembre 2020 al 24 aprile 2021

Fig. 1

Rapporti del tasso di incidenza (intervalli di confidenza al 95%) per i risultati in periodi di rischio predefiniti immediatamente prima e dopo l’esposizione al vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) o BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) e prima e dopo un vaccino SARS-CoV-positivo 2 risultato del test dal 1 dicembre 2020 al 24 aprile 2021. CVST=trombosi del seno venoso cerebrale

Risultati primari

Trombocitopenia: è stato osservato un aumento del rischio a 8-14 giorni dopo il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (rapporto del tasso di incidenza 1,33, intervallo di confidenza al 95% 1,19-1,47) e a 22-28 giorni (1,26, 1,13-1,42). Un aumento del rischio è stato riscontrato anche dopo un test SARS-CoV-2 positivo (1-7 giorni: 14,04, 12,08-16,31; 8-14 giorni: 5,27, 4,34-6,40; 15-21 giorni: 1,91, 1,44-2,54; 22 -28 giorni: 1,50, da 1,10 a 2,05).

Tromboembolia venosa: è stato riscontrato un aumento del rischio a 8-14 giorni dopo il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (rapporto del tasso di incidenza 1,10, intervallo di confidenza al 95% da 1,02 a 1,18) e dopo un test SARS-CoV-2 positivo (1-7 giorni: 13,78, da 12,66 a 14,99; 8-14 giorni: 13,86, da 12,76 a 15,05; 15-21 giorni: 7,88, da 7,18 a 8,64; 22-28 giorni: 3,38, da 3,00 a 3,81).

Tromboembolia arteriosa: abbiamo osservato un’associazione a 15-21 giorni dopo il vaccino mRNA BNT162b2 (rapporto del tasso di incidenza 1,06, intervallo di confidenza 95% 1,01-1,10) e in quelli con infezione da SARS-CoV-2 (1-7 giorni: 6,55, 6,12). a 7,02; 8-14 giorni: 4,52, 4,19 a 4,88; 15-21 giorni: 2,02, 1,82 a 2,24; 22-28 giorni: 1,26, 1,11 a 1,43).

Risultati secondari

CVST: abbiamo riscontrato un aumento del rischio a 8-14 giorni dopo il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (rapporto del tasso di incidenza 4,01, intervallo di confidenza al 95% da 2,08 a 7,71) e a 15-21 giorni dopo il vaccino a mRNA BNT162b2 (3,58, da 1,39 a 9.27). Il CVST è stato anche associato a un test SARS-CoV-2 positivo (1-7 giorni: 12,90, da 1,86 a 89,64; 8-14 giorni: 13,43, da 1,99 a 90,59).

Ictus ischemico: è stato riscontrato un aumento del rischio a 15-21 giorni dopo il vaccino contro l’mRNA BNT162b2 (rapporto del tasso di incidenza 1,12, intervallo di confidenza al 95% da 1,04 a 1,20) e dopo un test SARS-CoV-2 positivo (1-7 giorni: 3,94, da 3,46 a 4,47; 8-14 giorni: 3,25, da 2,83 a 3,72; 15-21 giorni: 2,00, da 1,70 a 2,35; 22-28 giorni: 1,26, da 1,04 a 1,53).

Infarto miocardico: nessuna associazione è stata trovata con il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 mRNA. Abbiamo riscontrato un aumento del rischio di infarto miocardico dopo un test SARS-CoV-2 positivo (1-7 giorni: tasso di incidenza 7,95, intervallo di confidenza 95% da 7,32 a 8,63; 8-14 giorni: 4,94, da 4,50 a 5,43; 15-21 giorni: 1,95, da 1,71 a 2,22).

Altri rari eventi trombotici arteriosi: è stato osservato un aumento del rischio dopo il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 a 8-14 giorni (rapporto del tasso di incidenza 1,21, intervallo di confidenza 95% 1,02-1,43) e dopo un test SARS-CoV-2 positivo (1- 7 giorni: 5,35, da 3,90 a 7,32; 8-14 giorni: 5,61, da 4,13 a 7,61; 15-21 giorni: 2,97, da 2,03 a 4,36; 22-28 giorni: 2,66, da 1,79 a 3,94).

Concorrenze di trombocitopenia e tromboembolia venosa, e di trombocitopenia e tromboembolia arteriosa

Abbiamo studiato il rischio di ricovero ospedaliero o morte per co-occorrenza di trombocitopenia e tromboembolia venosa e di trombocitopenia e tromboembolia arteriosa nelle stesse persone prima e dopo il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 mRNA durante il nostro periodo di studio. Nel periodo di studio, 3606 pazienti sono stati ricoverati in ospedale sia per trombocitopenia che per tromboembolia venosa. Di questi pazienti, 36 sono stati ricoverati nello stesso giorno per entrambi gli esiti, mentre 1628 sono stati ricoverati prima per trombocitopenia e successivamente per tromboembolia venosa (range interquartile per la differenza dei ricoveri 16-58 giorni). Abbiamo riscontrato un’aumentata incidenza di co-occorrenza di trombocitopenia e tromboembolia venosa entro 8-14 giorni dal vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (rapporto del tasso di incidenza 1,34, intervallo di confidenza 95% da 0,99 a 1,83).

Nel periodo di studio, 2112 pazienti sono stati ricoverati in ospedale sia per trombocitopenia che per tromboembolia arteriosa. Di questi pazienti, 20 sono stati ricoverati nello stesso giorno per entrambi gli esiti, mentre 1097 sono stati ricoverati prima per trombocitopenia e successivamente per tromboembolia arteriosa (range interquartile per la differenza di ricoveri 18-65 giorni). Non abbiamo trovato alcuna associazione con il vaccino ChAdOx1 nCoV-19. Abbiamo trovato un possibile segnale per il vaccino BNT162b2 a 8-14 giorni (rapporto del tasso di incidenza 1,40, intervallo di confidenza 95% da 0,97 a 2,01) e un’associazione positiva con l’infezione da SARS-CoV-2 (1-7 giorni: 3,69, da 2,29 a 6,05; 8-14 giorni: 2,59, da 1,47 a 4,62; tabella supplementare 3).

Analisi dei sottogruppi per fascia di età e sesso

Le tabelle supplementari 4a e 4b mostrano i rapporti dei tassi di incidenza per le analisi dei sottogruppi per fascia di età o sesso. È stato osservato un aumento del rischio di trombocitopenia nelle persone che avevano il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 di età inferiore ai 50 anni (8-14 giorni: rapporto tasso di incidenza 1,56, intervallo di confidenza 95% 1,20-2,02; 22-28 giorni: 1,40, 1,04). a 1,88) e di età superiore a 50 anni (8-14 giorni: 1,27, 1,13-1,43; 22-28 giorni: 1,22, 1,08-1,39). È stato osservato un aumento del rischio di tromboembolia venosa in coloro che avevano il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 di età superiore a 50 anni (8-14 giorni: 1,09, 1,01-1,18) con un aumento simile in quelli di età inferiore a 50 (1,19, 0,96 a 1.48). È stato osservato un aumento del rischio di CVST in coloro che avevano il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 di età inferiore a 50 (8-14 giorni: 6,36, da 2,61 a 15,46), e nessun aumento significativo del rischio è stato trovato in quelli di età superiore ai 50 anni. È stato osservato un aumento del rischio di altre rare trombosi arteriose in coloro che avevano il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 di età inferiore a 50 (8-14 giorni: 1,20, 1,01-1,44).

Esiti di controllo negativi o positivi

Non abbiamo riscontrato un aumento del rischio nei soggetti con malattia celiaca (controllo negativo) durante i periodi di tempo prespecificati per le esposizioni al vaccino. L’anafilassi (controllo positivo) ha mostrato l’atteso aumento del rischio nel periodo iniziale dopo l’esposizione per entrambe le vaccinazioni ma non nei periodi successivi (tabella supplementare 5).

Tassi di incidenza

I tassi di incidenza di fondo per 100.000 persone all’anno per trombocitopenia e tromboembolia arteriosa erano più alti negli uomini mentre i tassi per il tromboembolismo venoso tendevano ad essere più alti nelle donne (tabelle supplementari 6a e 6b). I tassi di tutti gli esiti sono aumentati con l’età, ad eccezione del CVST, dove i tassi più alti si sono verificati in quelli di età compresa tra 20-50 anni e 60-64 anni. Le tariffe variano anche in base all’etnia.

Analisi di sensibilità

Le analisi di sensibilità 1 e 2 erano generalmente coerenti con l’analisi principale. Questa scoperta suggerisce che i risultati non erano sensibili alla censura dovuta alla morte, ad eccezione delle riduzioni dei rapporti del tasso di incidenza per il tromboembolismo arterioso e l’ictus ischemico associati al vaccino mRNA BNT162b2 a 15-21 giorni e CVST associati a entrambi i vaccini per l’analisi di sensibilità 2. Stime dalle analisi di sensibilità 3-5 erano coerenti con l’analisi principale per tutti i risultati, sebbene gli intervalli di confidenza fossero più ampi a causa di numeri più piccoli, in particolare per CVST (tabelle supplementari 7a-c e figure supplementari 3a e 3b). Le stime dell’analisi di sensibilità 6 sono coerenti con i risultati principali per il vaccino ChAdOx1 nCoV-19, mentre sono leggermente diminuite per il vaccino mRNA BNT162b2, ma sono rimaste significative per CVST.

Misure assolute dell’effetto delle vaccinazioni e dell’infezione da SARS-CoV-2

Abbiamo stimato il numero di esposizioni necessarie per un evento in eccesso e il numero di eventi in eccesso per 10 milioni esposti a ciascun vaccino o con un test positivo per SARS-CoV-2 (tabella supplementare 8). Ad esempio, con il vaccino ChAdOx1 nCoV-19 gli eventi in eccesso sono stati 107 per trombocitopenia, 66 per tromboembolismo venoso e sette per CVST. Per il vaccino mRNA BNT1262b2, ci sono circa 143 casi extra di ictus ischemico. Per l’infezione da SARS-Cov-2, si stimano 934 casi extra di trombocitopenia, 12 614 di tromboembolia venosa, 1699 di ictus ischemico e 20 di CVST.

Discussione

La nostra analisi di eventi avversi gravi che hanno portato al ricovero ospedaliero o alla morte, che copre una popolazione di oltre 29 milioni di persone vaccinate in Inghilterra, ha mostrato un aumento dell’incidenza relativa di trombocitopenia e tromboembolia venosa negli 8-14 giorni dopo la vaccinazione con ChAdOx1 nCoV-19 ma non di tromboembolia. Al contrario, la vaccinazione contro l’mRNA di BNT162b2 è stata associata a tromboembolia arteriosa 15-21 giorni dopo la vaccinazione, ma non a trombocitopenia o tromboembolia venosa. Per i nostri esiti secondari prespecificati, abbiamo riscontrato un aumento del rischio di CVST e altri rari eventi trombotici arteriosi a 8-14 giorni dopo la vaccinazione ChAdOx1 nCoV-19. Abbiamo anche riscontrato un aumento del rischio di CVST e ictus ischemico a 15-21 giorni dopo la vaccinazione con l’mRNA di BNT162b2. L’aumento dei rischi di CVST per entrambi i vaccini potrebbe essere un potenziale segnale, anche se i numeri erano piccoli e sono necessarie ulteriori conferme. Devono essere annotati i piccoli rischi assoluti associati a entrambi i vaccini; ad esempio, per 10 milioni di persone esposte al vaccino ChAdOx1 nCoV-19, si sono verificati sette eventi in eccesso di CVST nei 28 giorni successivi al vaccino.

L’analisi dei sottogruppi per fascia di età non ha mostrato alcuna associazione tra CVST e il vaccino mRNA BNT162b2, ma una forte associazione con ChAdOx1 nCoV-19 in quelli di età inferiore ai 50 anni (rapporto del tasso di incidenza 6,36, intervallo di confidenza al 95% da 2,61 a 15,46). Tuttavia, la dimensione del campione era considerevolmente inferiore nelle analisi dei sottogruppi, in particolare per il vaccino mRNA BNT162b2 (meno di cinque persone in ciascun intervallo di rischio). Tuttavia, la stima puntuale del rapporto del tasso di incidenza associato al vaccino mRNA BNT162b2 è rimasta ampia (3,90, 0,96-15,82 a 15-21 giorni), suggerendo un segnale per CVST dopo la vaccinazione.

I risultati sono stati robusti per le analisi di sensibilità, ad eccezione dell’associazione tra il vaccino a mRNA BNT162b2 e il tromboembolismo arterioso (incluso l’ictus ischemico), che si è ridotta di ampiezza nelle analisi di sensibilità tenendo conto degli eventi fatali. Inoltre, abbiamo osservato alcune variazioni nei risultati per l’esito CVST; ad esempio, i rapporti del tasso di incidenza per la seconda analisi di sensibilità erano inferiori rispetto all’analisi principale, il che potrebbe essere dovuto a numeri piccoli e intervalli di confidenza più ampi. I rapporti del tasso di incidenza associati all’infezione da SARS-CoV-2 erano molto più alti per ciascun esito rispetto a quelli associati a entrambi i vaccini, con il rischio maggiore per tutti gli esiti nella prima settimana dopo un test positivo.

Punti di forza e limiti di questo studio

Le analisi dei segnali di sicurezza sono complesse, soprattutto nel contesto di una nuova malattia per la quale gli effetti potrebbero essere simili agli eventi avversi di un vaccino utilizzato per prevenirla. Inoltre, il programma di vaccinazione in Inghilterra è iniziato durante la terza ondata di pandemia, che ha coinciso con l’emergere della variante di preoccupazione B.1.1.7. In questo contesto, gli studi caso-controllo o di coorte sono probabilmente soggetti a importanti confondimenti, soprattutto in considerazione del ritmo della vaccinazione in cui i controlli non vaccinati abbinati potrebbero essere non esposti solo per periodi relativamente brevi prima della vaccinazione (o pazienti non infetti prima dell’infezione da SARS-CoV-2). Per questo motivo, abbiamo utilizzato il progetto di studio della serie di casi autocontrollati, che presenta grandi vantaggi perché il confronto tra persone riduce il potenziale di confusione per tutte le caratteristiche fisse. La nostra inclusione dell’ora del calendario in blocchi settimanali ha ulteriormente rappresentato la confusione temporale, importante data l’influenza variabile nel tempo delle ondate di pandemia sulla salute e sui sistemi sanitari. Per fornire maggiore fiducia nella valutazione delle associazioni tra vaccino ed esito, abbiamo condotto le nostre analisi sugli esiti di controllo negativi (celiachia) e positivi (anafilassi).

Il Regno Unito offre un ambiente ideale per studiare questi vaccini ampiamente diffusi perché sono stati utilizzati su larga scala, consentendo un confronto diretto. Altri punti di forza del nostro studio includono la rappresentatività, la completezza dei dati per le esposizioni e la tempestività. È probabile che i nostri risultati siano generalizzabili ad altre popolazioni più anziane perché abbiamo studiato un campione molto ampio di pazienti molto più diversificati rispetto a quelli arruolati negli studi clinici 1 2 ; tuttavia, potrebbero non essere generalizzabili alle popolazioni più giovani perché non sono ancora state vaccinate in gran numero. A differenza dei segnali derivanti dalle serie di case report, 7 8il nostro studio non è soggetto a bias di selezione del richiamo perché abbiamo utilizzato dati medici prospetticamente registrati raccolti durante il corso dell’assistenza clinica del SSN. Abbiamo ottenuto dati da quattro database nazionali di cartelle cliniche elettroniche di alta qualità, tutti utilizzati per scopi operativi. Le nostre analisi di sensibilità generalmente supportano le nostre interpretazioni. Per stimare le associazioni con l’infezione da SARS-CoV-2, abbiamo utilizzato persone che erano state vaccinate e abbiamo tenuto conto degli effetti variabili nel tempo della vaccinazione e dell’infezione nello stesso modello. Abbiamo anche pubblicato il nostro protocollo rivisto scientificamente. 15

Il nostro studio è limitato limitando la nostra analisi alla sola prima dose di vaccino (che è necessaria poiché queste analisi vengono intraprese durante il lancio della vaccinazione), la mancanza di un giudizio formale sugli esiti acquisiti di routine e il potenziale di classificazione errata degli esiti o delle esposizioni. Sebbene abbiamo acquisito i ricoveri ospedalieri completati, non abbiamo acquisito i ricoveri in cui i pazienti erano ancora in ospedale entro la data di fine dello studio. Tuttavia, riteniamo che qualsiasi pregiudizio, se presente, sia probabilmente non differenziale rispetto a ciascun vaccino, quindi è improbabile che i confronti tra i vaccini vengano influenzati.

Confronto con altri studi

L’Agenzia europea per i medicinali ha riportato almeno 169 possibili casi di CVST e 53 possibili casi di trombosi della vena splancnica tra 34 milioni di destinatari del vaccino ChAdOx1 nCoV-19; 35 possibili casi di trombosi del sistema nervoso centrale tra 54 milioni di destinatari del vaccino mRNA Pfizer-BioNTech; e cinque possibili (ma non controllati) casi di CVST tra 4 milioni di destinatari del vaccino Moderna mRNA. Uno studio recente ha stimato i rapporti di frequenza per gli eventi tromboembolici dopo la vaccinazione utilizzando un’analisi caso-controllo e una serie di casi auto-controllati con dati nazionali scozzesi. 27Gli autori hanno scoperto che i rapporti dei tassi stimati dallo studio caso-controllo annidato erano maggiori di quelli stimati utilizzando l’analisi delle serie di casi autocontrollati. Questo risultato potrebbe indicare la presenza di confondimento residuo o confondimento per indicazione, di cui l’analisi delle serie di casi autocontrollate tiene naturalmente conto. Nel complesso, il loro studio ha mostrato risultati sostanzialmente simili ai nostri per il vaccino ChAdOx1 nCoV-19: un aumento del rischio di trombocitopenia (risultati scozzesi da serie di casi autocontrollati (0-28 giorni): rapporto tasso di incidenza 1,98, intervallo di confidenza 95% 1,29 a 3.02; il nostro studio (8-28 giorni): 1,23, 1,14-1,33), ma non eventi tromboembolici arteriosi (rispettivamente 0,97, 0,93-1,02 e 1,08, 0,95-1,22). Gli autori non hanno trovato un’associazione tra questi risultati e il vaccino mRNA BNT162b2, come abbiamo trovato.

Implicazioni politiche

L’aumento del rischio di trombocitopenia con ChAdOx1 nCoV-19 e l’aumento del rischio di eventi arteriosi e venosi identificati con entrambi i vaccini hanno importanti implicazioni per la politica sanitaria e per ulteriori ricerche. Tuttavia, questi risultati trarrebbero vantaggio dalla conferma di altri paesi che utilizzano approcci analitici altrettanto robusti e grandi set di dati. Abbiamo evidenziato i risultati dei risultati statisticamente significativi, sebbene sia necessaria un’ulteriore considerazione della significatività clinica di questi risultati, in particolare quando le stime sono vicine a uno.

Conclusioni

Abbiamo riscontrato un aumento del rischio di trombocitopenia, tromboembolia venosa e altri rari eventi trombotici arteriosi a brevi intervalli di tempo dopo una prima dose del vaccino ChAdOx1 nCoV-19 e di tromboembolia arteriosa e ictus ischemico dopo una prima dose del vaccino mRNA BNT162b2. È stato riscontrato un aumento del rischio di CVST dopo una prima dose di entrambi i vaccini, che potrebbe essere un potenziale segnale, sebbene i numeri fossero piccoli e siano necessarie ulteriori conferme. È importante sottolineare che i rischi di questi risultati dopo la vaccinazione erano molto inferiori a quelli associati all’infezione da SARS-CoV-2 nella stessa popolazione.

Cosa si sa già su questo argomento

Dopo la vaccinazione contro il covid-19 si sono verificati rari eventi di trombocitopenia ed eventi tromboembolici

Dopo questi rari eventi, diversi paesi hanno limitato l’uso del vaccino ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca)

Cosa aggiunge questo studio

È stato riscontrato un aumento del rischio di trombocitopenia, tromboembolia venosa e altri rari eventi trombotici arteriosi dopo una prima dose del vaccino ChAdOx1 nCoV-19 e di tromboembolia arteriosa e ictus ischemico dopo una prima dose del vaccino BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)

È stato riscontrato un aumento del rischio di trombosi del seno venoso cerebrale dopo una prima dose di entrambi i vaccini, una settimana dopo con BNT162b2 rispetto a ChAdOx1 nCoV-19

I rischi di questi risultati dopo la vaccinazione erano molto inferiori a quelli associati all’infezione da SARS-CoV-2 nella stessa popolazione

