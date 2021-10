(AGENPARL) – Roma, 30 ottobre 2021 – Agire in solidarietà per un futuro condiviso

Osservazioni di S.E. Xi Jinping

Presidente della Repubblica Popolare Cinese

Alla sessione I del 16° vertice dei leader del G20

30 ottobre 2021

Sua Eccellenza il Primo Ministro Mario Draghi,

Cari colleghi,

Desidero iniziare ringraziando sinceramente l’Italia, il Presidente del G20, per i grandi sforzi che ha fatto per ospitare questo Vertice.

La città di Roma, con la sua storia millenaria, ha lasciato uno splendido capitolo nella storia della civiltà umana. Oggi, ci incontriamo qui sullo sfondo di una prolungata pandemia di COVID-19, di una fragile ripresa economica, delle sfide acute del cambiamento climatico e delle frequenti esplosioni di problemi regionali. Con il tema People, Planet, Prosperity, il summit di Roma esprime la volontà della comunità internazionale di agire in modo solidale per sconfiggere la pandemia e rilanciare l’economia mondiale, e dimostra la missione del G20 di guidare la trasformazione della governance economica globale.

Di fronte ai cambiamenti e a una pandemia mai vista in un secolo, il G20, il principale forum per la cooperazione economica internazionale, deve assumersi le sue responsabilità, tenere a mente il futuro dell’umanità e il benessere dei popoli, sostenere l’apertura, l’inclusione e la cooperazione win-win, praticare un vero multilateralismo e promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Per essere specifici, vorrei suggerire di lavorare nelle seguenti cinque aree.

In primo luogo, lavorare in solidarietà per combattere il COVID-19. Con il coronavirus che sta devastando il mondo intero, nessuno di noi può stare al sicuro da solo. La solidarietà e la cooperazione sono l’arma più potente. La comunità internazionale deve lavorare di concerto per affrontare e sconfiggere la pandemia con un approccio basato sulla scienza. La stigmatizzazione del virus e la politicizzazione della tracciabilità delle origini vanno contro lo spirito di solidarietà contro la pandemia. Dobbiamo intensificare la cooperazione in materia di prevenzione, controllo, diagnosi e trattamento, e migliorare la preparazione alle grandi emergenze di salute pubblica. Il G20 comprende le principali economie del mondo e dovrebbe quindi svolgere un ruolo di primo piano nel costruire il consenso, mobilitare le risorse e promuovere la cooperazione.

Nella fase iniziale della pandemia, ho chiesto che i vaccini COVID-19 diventassero un bene pubblico globale. Su questa base, vorrei proporre qui un’iniziativa d’azione di cooperazione globale sui vaccini: In primo luogo, dobbiamo rafforzare la cooperazione in materia di R&S sui vaccini e sostenere le aziende produttrici di vaccini nel condurre attività congiunte di R&S e produzione con i paesi in via di sviluppo. Secondo, dobbiamo sostenere l’equità e la giustizia, e fornire più vaccini ai paesi in via di sviluppo per raggiungere l’obiettivo di vaccinazione globale per il 2022 come stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In terzo luogo, dobbiamo sostenere l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel prendere una decisione rapida sulla rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini COVID-19, e incoraggiare le compagnie di vaccini a trasferire la tecnologia ai paesi in via di sviluppo. In quarto luogo, dobbiamo intensificare la cooperazione commerciale transfrontaliera per garantire un commercio regolare dei vaccini e delle relative materie prime e ausiliarie. Quinto, dobbiamo trattare allo stesso modo i diversi vaccini e far progredire il riconoscimento reciproco dei vaccini in conformità con l’elenco dell’OMS per l’uso di emergenza. Sesto, dobbiamo fornire supporto finanziario per la cooperazione globale sui vaccini, specialmente per l’accesso ai vaccini da parte dei paesi in via di sviluppo.

Ad oggi, la Cina ha fornito oltre 1,6 miliardi di dosi di vaccini a più di 100 paesi e organizzazioni internazionali, e fornirà oltre due miliardi di dosi al mondo nel corso di quest’anno. La Cina sta conducendo una produzione congiunta di vaccini con 16 paesi, con una capacità iniziale di 700 milioni di dosi all’anno. Il Forum Internazionale sulla Cooperazione Vaccinale COVID-19 che ho proposto lo scorso maggio al Summit sulla Salute Globale si è tenuto con successo ad agosto. I paesi partecipanti hanno raggiunto accordi previsti di oltre 1,5 miliardi di dosi per quest’anno. La Cina, insieme ad altri 30 paesi, ha anche lanciato un’iniziativa per il partenariato Belt and Road sulla cooperazione per i vaccini COVID-19, chiedendo alla comunità internazionale di promuovere un’equa distribuzione dei vaccini nel mondo. La Cina è pronta a lavorare con tutte le parti per migliorare l’accessibilità e la convenienza dei vaccini nei paesi in via di sviluppo e dare un contributo positivo alla costruzione di una linea di difesa globale attraverso la vaccinazione.

Secondo, rafforzare il coordinamento per promuovere la ripresa. La COVID-19 ha avuto un impatto complesso e di vasta portata sull’economia mondiale. È imperativo applicare le giuste ricette per affrontare sia i sintomi che le cause profonde dei problemi che abbiamo di fronte. Dovremmo rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e garantire la continuità, la coerenza e la sostenibilità delle nostre politiche. Le maggiori economie dovrebbero adottare politiche macroeconomiche responsabili, evitare che le misure prese per se stesse comportino un aumento dell’inflazione, fluttuazioni dei tassi di cambio o debiti crescenti, evitare ricadute negative sui paesi in via di sviluppo, e assicurare il buon funzionamento del sistema economico e finanziario internazionale.

Allo stesso tempo, dovremmo adottare una prospettiva a lungo termine, migliorare il sistema e le regole della governance economica globale e colmare il relativo deficit di governance. Dovremmo continuare a spingere per la prevista conclusione della 16a revisione generale delle quote del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per rafforzare la rete di sicurezza finanziaria globale. La Cina sostiene l’avvio anticipato dei negoziati sul 20° processo di ricostituzione dell’Associazione internazionale per lo sviluppo, e sostiene che la relativa revisione dei diritti di voto dovrebbe riflettere fedelmente i cambiamenti nel panorama economico internazionale e far sentire la voce dei paesi in via di sviluppo. La Cina accoglie con favore la decisione del FMI sulla nuova assegnazione di diritti speciali di prelievo per un totale di 650 miliardi di dollari USA, ed è pronta a prestare la nuova assegnazione ai paesi a basso reddito che sono gravemente colpiti dalla COVID-19.

Dovremmo salvaguardare il sistema commerciale multilaterale con l’OMC al suo centro e costruire un’economia mondiale aperta. Il G20 dovrebbe continuare a fornire una guida politica sulla riforma dell’OMC, sostenere i suoi valori fondamentali e i principi di base, e proteggere i diritti, gli interessi e lo spazio di sviluppo dei paesi in via di sviluppo. È imperativo ripristinare, il più rapidamente possibile, il normale funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie, e lavorare per ottenere risultati positivi alla 12a conferenza ministeriale dell’OMC. Dovremmo mantenere le catene industriali e di approvvigionamento sicure e stabili, e assicurare il buon funzionamento dell’economia mondiale. La Cina propone di tenere un forum internazionale sulle catene industriali e di approvvigionamento resilienti e stabili, e accoglie con favore la partecipazione attiva dei membri del G20 e delle organizzazioni internazionali pertinenti.

Lo sviluppo delle infrastrutture gioca un ruolo importante nel promuovere la crescita economica. La Cina ha fatto sforzi incessanti in questo senso attraverso la cooperazione della Belt and Road e altre iniziative. La Cina è pronta a lavorare con tutte le parti per sostenere il principio di ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi, rimanere impegnata nella visione di una cooperazione aperta, verde e pulita, e perseguire l’obiettivo di uno sviluppo di alto livello, incentrato sulle persone e sostenibile, in modo da ottenere risultati più fruttuosi dalla cooperazione di alta qualità della Belt and Road.

In terzo luogo, abbracciare l’inclusività per raggiungere uno sviluppo comune. La pandemia ha portato molteplici crisi nel mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Il numero di persone che vivono nella fame ha raggiunto circa 800 milioni. L’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sta affrontando sfide senza precedenti. In questo contesto, dobbiamo adottare un approccio incentrato sulle persone e rendere lo sviluppo globale più equo, efficace e inclusivo, in modo che nessun paese sia lasciato indietro.

Il G20 dovrebbe dare la priorità allo sviluppo nel coordinamento delle macro-politiche, assicurare una solida attuazione del piano d’azione sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, portare avanti l’iniziativa sul sostegno all’industrializzazione in Africa e nei paesi meno sviluppati, e promuovere la sinergia tra i meccanismi esistenti per la cooperazione allo sviluppo. Le economie avanzate dovrebbero rispettare i loro impegni sull’assistenza ufficiale allo sviluppo (APS) e fornire più risorse ai paesi in via di sviluppo.

Non molto tempo fa, ho proposto un’iniziativa di sviluppo globale alle Nazioni Unite e ho invitato la comunità internazionale a rafforzare la cooperazione nei settori della riduzione della povertà, della sicurezza alimentare, della risposta COVID-19 e dei vaccini, del finanziamento dello sviluppo, del cambiamento climatico e dello sviluppo verde, dell’industrializzazione, dell’economia digitale e della connettività, in modo da accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e raggiungere uno sviluppo globale più solido, più verde e più equilibrato. Questa iniziativa è altamente compatibile con l’obiettivo e la priorità del G20 di promuovere lo sviluppo globale. Accogliamo con favore la partecipazione attiva di più paesi all’iniziativa.

Quarto, perseguire l’innovazione per sfruttare il potenziale di crescita. L’innovazione è un fattore decisivo per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per affrontare le sfide comuni all’umanità. Il G20 dovrebbe unire le forze per liberare il potenziale di crescita guidato dall’innovazione ed elaborare regole basate su un’ampia partecipazione e un ampio consenso per promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo guidato dall’innovazione. Formare blocchi esclusivi o addirittura tracciare linee ideologiche causerà solo divisioni e creerà più ostacoli, il che non farà nulla di buono ma solo danni all’innovazione scientifica e tecnologica.

L’economia digitale è un’importante frontiera dell’innovazione scientifica e tecnologica. Il G20 dovrebbe assumersi delle responsabilità nell’era digitale, accelerare lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture digitali, promuovere una più profonda integrazione delle tecnologie digitali con l’economia reale e aiutare i paesi in via di sviluppo a eliminare il divario digitale. La Cina ha presentato l’iniziativa globale sulla sicurezza dei dati. Possiamo discutere e sviluppare regole internazionali per la governance digitale che riflettano la volontà e rispettino gli interessi di tutte le parti, e promuovere attivamente un ambiente aperto, equo, giusto e non discriminatorio per lo sviluppo digitale. La Cina attribuisce grande importanza alla cooperazione internazionale sull’economia digitale e ha deciso di chiedere di aderire al Digital Economy Partnership Agreement. La Cina è pronta a lavorare con tutte le parti per uno sviluppo sano e ordinato dell’economia digitale.

Quinto, promuovere la coesistenza armoniosa per raggiungere uno sviluppo verde e sostenibile. Il G20 deve sostenere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, spingere per la piena attuazione dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, e sostenere un successo della COP26 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e della COP15 alla Convenzione sulla diversità biologica. I paesi sviluppati devono dare l’esempio sulla riduzione delle emissioni, accogliere pienamente le difficoltà e le preoccupazioni speciali dei paesi in via di sviluppo, mantenere i loro impegni di finanziamento per il clima e fornire tecnologia, sviluppo delle capacità e altri sostegni ai paesi in via di sviluppo. Questo è criticamente importante per il successo della prossima COP26.

La Cina si è sempre assunta le dovute responsabilità internazionali commisurate alle sue condizioni nazionali. Abbiamo attivamente avanzato la transizione verde della nostra economia, e abbiamo aumentato l’ambizione delle nostre azioni sul clima di nostra iniziativa. Negli ultimi dieci anni, la Cina ha eliminato gradualmente 120 milioni di kilowatt di capacità installata di produzione di energia a carbone. La costruzione del primo lotto di centrali eoliche e fotovoltaiche con una capacità totale installata di circa 100 milioni di kilowatt è stata lanciata in modo ordinato. La Cina si sforzerà di raggiungere il picco delle sue emissioni di CO2 prima del 2030 e di raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060. Onoreremo le nostre parole con le azioni e lavoreremo con tutti i paesi per perseguire un percorso di sviluppo verde, a bassa emissione di carbonio e sostenibile.

Colleghi,

Come osservava un antico filosofo cinese, “Chi ha credibilità collega il mondo”. In altre parole, la credibilità è il fondamento delle interazioni con il mondo. La Cina rimarrà impegnata nella fondamentale politica statale di apertura per liberare il potenziale del suo enorme mercato e dell’enorme domanda interna. Promuoveremo l’apertura istituzionale che copre regole, regolamenti, gestione e standard, e intensificheremo la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Continueremo a promuovere un ambiente commerciale basato sui principi del mercato, governato dalla legge e all’altezza degli standard internazionali, e a garantire un ordine di mercato giusto ed equo sia per le aziende nazionali che per quelle straniere. Sono convinto che lo sviluppo della Cina porterà ancora più grandi e nuove opportunità al mondo e inietterà ancora più nuovo slancio all’economia mondiale.

Come dice il proverbio, Roma non è stata costruita in un giorno. Costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità richiede sforzi persistenti di tutti i paesi. Anche se il viaggio può essere lungo e arduo, con azioni sostenute, alla fine raggiungeremo la nostra destinazione e abbracceremo un futuro più luminoso. Lavoriamo insieme per dissipare presto le nuvole scure della pandemia e costruire insieme un futuro sempre migliore per tutti noi!

Grazie.