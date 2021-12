(AGENPARL) – mar 21 dicembre 2021 Roma, 21 dic. – “Grazie alla Lega il vino sarà ancor di più ambasciatore dell’Italia nel mondo, attraverso un apposito qrcode sulle etichette che promuoverà il Made in Italy ed i nostri territori in chiave turistica. Con l’approvazione in commissione del nostro emendamento alla Legge di Bilancio, di cui attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento, verrà dato ulteriore supporto alla salvaguardia e promozione delle nostre eccellenze. Siamo felici che questa nostra indicazione sia stata determinante per la scelta della maggioranza di Governo, sulla quale non avremmo potuto incidere stando all’opposizione”.

Così in una nota i senatori veronesi della Lega, Cristiano Zuliani e Paolo Tosato.

