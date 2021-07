(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=cb4dee7a23&e=f3004cd878)

TESTAROSSA

“DEAD BOYS”

NEL NUOVO SINGOLO I RICORDI STRAPPANO UN SORRISO

“Dead Boys” è il nuovo singolo del progetto synth-wave Testarossa.

Il brano è la collezione di un insieme di ricordi che spingono con forza nella mente del protagonista per tornare in superficie e sfuggire all’oblio.

A volte, ripercorrere con il pensiero alcuni momenti della propria vita può strappare un sorriso, quello che si rivive è privo di rimorso o tristezza. Questi sentimenti lasciano spazio alla consapevolezza di come il tempo trasformi ogni cosa, lasciando tracce spesso indelebili.

Il più delle volte i ricordi che riaffiorano non sono che frammenti tra la moltitudine di pensieri che vanno custoditi gelosamente per non perderne il sapore.

I Testarossa nascono nel 2020 a Latina come progetto synthwave e synth-pop. La formazione è composta da Marika Pavani (voce, autrice e compositrice dei brani) e da Ilario Parascandolo (produttore e chitarrista).

Il primo lavoro pubblicato ed auto-prodotto dalla band è una rivisitazione del brano “L’Estate Sta Finendo” dei Righeira. Una cover che esprime bene le atmosfere, i sentimenti e i temi nostalgici riproposti dalla band anche nei propri brani.

Successivamente sono usciti i singoli originali “Super Missili” e “Mezzanotte”, entrambi disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Nel 2021 esce “Dead Boys” con Sorry Mom!

ASCOLTA “DEAD BOYS”!

