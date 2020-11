TEST ANTIGENICI RAPIDI, IN SICUREZZA ANCHE NEGLI STUDI DEI MMG

(AGENPARL) – sab 21 novembre 2020 (Sandra Salinetti e Paola De Castro)

© Istituto Superiore di Sanità 2020

viale Regina Elena 299 – 00161 Roma

Indice

1. Introduzione ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2. Test rapidi antigenici ………………………………………………………………………………………………………………… 2

3. Requisiti per l’effettuazione dei test negli studi medici ………………………………………………………………….. 3

4. Misure generali per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nel setting operativo …. 4

4.1. Igiene delle mani ………………………………………………………………………………………………………. 4

4.2. Pulizia e disinfezione degli strumenti …………………………………………………………………………… 4

4.3. Organizzazione generale delle modalità di accesso allo studio medico ……………………………. 4

4.4. Indicazioni per la pulizia e disinfezione (sanificazione) degli ambienti ………………………………. 5

4.5. Gestione dei rifiuti …………………………………………………………………………………………………….. 6

5. Procedure per l’esecuzione dei test diagnostici ……………………………………………………………………………. 7

5.1. Misure organizzative e di prevenzione per l’esecuzione in sicurezza dei tamponi ……………… 7

5.2. Raccomandazioni per gli studi dei pediatri di famiglia ……………………………………………………. 8

5.3. Dispositivi di protezione individuale per il medico e il personale di studio …………………………. 9

5.4. Indicazioni operative per l’esecuzione del test ………………………………………………………………. 9

6. Gestione dei pazienti in relazione al risultato del test ………………………………………………………………….. 10

7. Attività di formazione………………………………………………………………………………………………………………. 11

1. Introduzione

Il rapido peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale e i segnali di criticità dei

servizi territoriali di numerose Regioni/Province Autonome (PA) rendono necessaria l’implementazione della

rete territoriale di sorveglianza e diagnostica per COVID-19 al fine di ridurre e contenere la diffusione di

SARS-CoV-2.

A tale scopo occorre che anche i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS)

siano attivamente coinvolti nel percorso diagnostico dell’infezione da SARS-CoV-2 per una migliore e rapida

gestione dei pazienti COVID-19 nei limiti di quanto definito dall’ACN.

Questa guida fornisce gli elementi essenziali per lo svolgimento in sicurezza dei test rapidi antigenici

che verranno effettuati presso gli studi medici o presso le strutture individuate come idonee in collaborazione

con le locali Autorità sanitarie e civili.

1

2. Test rapidi antigenici

Analogamente ai test molecolari, i saggi antigenici sono di tipo diretto, ossia valutano direttamente la

presenza del virus nel campione clinico. Il campione biologico per entrambi i saggi è il tampone oro-

rinofaringeo, ma sono in via di sviluppo anche prototipi che utilizzano la saliva. A differenza dei test

molecolari, però, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma

tramite le sue proteine (antigeni).

Questi test contengono come substrato anticorpi specifici in grado di legarsi agli antigeni virali di

SARS-CoV-2 e il risultato della reazione antigene-anticorpo può essere direttamente visibile a occhio nudo

o letto mediante una semplice apparecchiatura al “point of care”. Per tali caratteristiche questo tipo di test

diagnostico può essere eseguito in uno studio medico o in aree dedicate senza la necessità di essere

effettuato in un laboratorio.

Il tampone deve essere processato nel più breve tempo possibile, generalmente entro un’ora dal

prelievo. Operativamente, il campione viene immerso in un reagente in grado di attivare l’antigene virale, al

fine di renderlo disponibile per la reazione antigene-anticorpo. Qualche goccia della soluzione ottenuta viene

introdotta su un dispositivo “lateral flow” (simile ad un test di gravidanza), nel quale sono immobilizzati gli

anticorpi diretti verso gli antigeni virali e quindi in grado di catturare i virioni o componenti proteiche di

SARS-CoV-2. Viene poi applicata una seconda miscela rivelatrice, che legherà il complesso antigene-

anticorpo, contenente altri anticorpi coniugati con enzimi la cui reazione cromatografica (ad esempio con

perossidasi o fosfatasi) è rilevabile ad occhio nudo, o con fluorofori la cui emissione deve essere rilevata

tramite uno specifico strumento analizzatore di fluorescenza compatto e trasportabile. Complessivamente il

risultato del test antigenico rapido si ottiene in 15-30 minuti.

Il test può risultare negativo se la concentrazione degli antigeni è inferiore al limite di rilevamento del

test, o risultare falsamente positivo per problemi di specificità, e per tale motivo, il test antigenico rapido

positivo necessita di conferma mediante test molecolare ad eccezione di alcuni contesti 1 .

1 CIRCOLARE del Ministero della Salute 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”

2

3. Requisiti per l’effettuazione dei test

negli studi medici

È necessario che lo studio medico disponga, al suo interno o in pertinenze dello stesso, di un locale

dedicato a tale attività (se non possibile almeno di un’area dello stesso), con modalità organizzative flessibili

che tengano conto della necessità di avere percorsi separati, strutturalmente o funzionalmente, per

l’accesso dei pazienti da testare, e quindi potenzialmente infetti. Pertanto, è necessario disporre in modo

ottimale i percorsi di entrata e di uscita, di sala d’aspetto e di sala visite dedicate, oppure, in alternativa,

differenziando gli orari di ricevimento degli assistiti in base al quadro anamnestico e sintomatologico rilevato

anche sulla base del triage telefonico. È possibile altresì organizzare l’attività per i test rapidi antigenici

prediligendo gli orari verso il termine dell’attività lavorativa ordinaria dello studio medico, programmando gli

appuntamenti al fine di evitare qualsiasi possibilità di incrocio tra un paziente e l’altro e prevedendo tempi

adeguati alla sanificazione delle aree frequentate dal paziente e utilizzate per l’esecuzione del test. L’attività

una struttura amovibile e sanificabile.

Qualora non si disponga di uno studio dotato delle caratteristiche elencate, il prelievo del campione

tramite tampone oro-rinofaringeo e successiva esecuzione del test antigenico rapido potrebbe essere

effettuato in strutture individuate in collaborazione con le locali Autorità Sanitarie o Civili o in alternativa, se

la stagione lo consente, all’aperto in un’area precedentemente individuata e adeguatamente protetta da

interferenze metereologiche anche in modalità drive-in. Per effettuare le operazioni di prelievo e test, si

consiglia di:

• utilizzare un carrello o comunque un idoneo supporto per il materiale “pulito” e un contenitore

separato per il materiale utilizzato e da smaltire;

• distanziare adeguatamente le persone da sottoporre al test in un’area identificata in base

all’ubicazione dello studio medico e alla disponibilità logistico/strutturale (es. anche in condizioni di

“drive-in”) in accordo alle autorità sanitarie/locali.

Presso lo studio medico, o comunque nel luogo deputato all’effettuazione delle procedure, devono

essere disponibili, per tutti gli operatori coinvolti nelle procedure di prelievo (medici e personale

infermieristico), dispositivi di protezione individuale (DPI) (vedi punto 5.3) forniti dalle aziende sanitarie, e

tutti i sanitari operanti all’interno di esso devono conoscere le procedure per la corretta effettuazione del

prelievo di materiale biologico e quelle di sicurezza per la gestione dei DPI e dei rifiuti speciali (a rischio

infettivo) derivanti da tale attività, acquisite anche tramite formazione a distanza.

3

4. Misure generali per la prevenzione e il controllo

dell’infezione da SARS-CoV-2 nel setting operativo

4.1. Igiene delle mani

Effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica (frizionando il prodotto per 20 secondi)

o con acqua e sapone – se la soluzione idroalcolica non è disponibile o se le mani sono visibilmente sporche

(per 40 secondi) – da praticare rigorosamente prima e dopo il contatto con un paziente o con una superficie

di lavoro potenzialmente contaminata (poiché SARS-CoV-2 si trasmette anche per contatto con superfici

contaminate o con altri fomiti) e sempre prima e dopo aver visitato un paziente.

4.2. Pulizia e disinfezione degli strumenti

Al termine della visita è necessario praticare un’accurata pulizia e disinfezione dei dispositivi medici (es.

fonendoscopio, otoscopio) eventualmente utilizzati tra un paziente e l’altro, nonché degli altri oggetti utilizzati

dopo averne verificato la compatibilità con le superfici e i materiali da trattare o, se non disponibile, alcol

etilico al 70%.

La tastiera del PC può essere opportunamente protetta con pellicola, da sanificare e sostituire alla fine

della procedura.

4.3. Organizzazione generale delle modalità di accesso

allo studio medico

• Esporre un avviso all’ingresso dello studio con chiare istruzioni sulle modalità di accesso (indicando

i percorsi di entrata, di attesa e di uscita) e di prenotazione a distanza (per via telefonica, e-mail,

messaggistica) specificando sempre i giorni e la fascia oraria in cui si prevede l’esecuzione del test

antigenico rapido che avverrà esclusivamente previo appuntamento.

• Effettuare i prelievi per appuntamento con un intervallo prefissato tra una persona e l’altra per

garantire una adeguata sanificazione delle superfici di possibile contatto. In caso di bambini o

soggetti non collaboranti, è opportuno prevedere una gestione degli appuntamenti basata su

tempistiche più lunghe in relazione alla compliance del paziente, al fine di evitare compresenze in

sala d’attesa e/o contatti tra persone.

• Dedicare, preferibilmente, le sedute di prelievo al termine dell’attività ordinaria, per evitare il contatto

tra soggetti con possibile infezione da SARS-CoV-2 e chi accede allo studio per altri motivi. Nelle

situazioni in cui non sia possibile raggiungere lo studio medico, prevedere la possibilità di effettuare

prelievi a domicilio.

• Stabilire, ove possibile, un percorso alternativo di entrata e di uscita.

• Esporre nella area d’attesa indicazioni per l’igiene delle mani e per il distanziamento fisico.

• Rendere disponibile soluzione idroalcolica igienizzante all’ingresso della sala di attesa e nello studio

medico/stanza prelievo.

4

• Avere a disposizione dispositivi medici (mascherine chirurgiche) da fornire ai pazienti qualora ne

siano sprovvisti e termoscanner o termometri infrarossi per il controllo della temperatura corporea.

• Realizzare, laddove possibile, barriere fisiche per ridurre l’eventuale esposizione del personale (es.

barriere in vetro o plexiglas nelle aree degli ambienti sanitari di accoglienza dei pazienti, come la

reception/sportello del personale di studio).

4.4. Indicazioni per la pulizia e disinfezione (sanificazione)

degli ambienti

Particolare attenzione deve essere posta all’applicazione delle misure ordinarie di pulizia e disinfezione

nelle aree comuni (bagni, sale, corridoi, ascensori, ecc.) come misura preventiva generale durante tutta

l’epidemia COVID-19. Queste misure devono essere applicate anche per le attività ordinarie dello studio

medico.

Inoltre, devono essere adeguatamente e frequentemente igienizzati gli oggetti e le superfici che vengono

toccati frequentemente, come pulsanti degli ascensori, corrimano, interruttori, maniglie delle porte, schienali

e braccioli delle sedie, ecc.

Per le stanze o le aree specifiche predisposte alla permanenza dei pazienti si deve attuare quanto segue:

• Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti, ventilando in maniera naturale aprendo

periodicamente più volte al giorno le finestre per circa 5-10 minuti. Pulire accuratamente almeno una

volta al giorno le superfici piane dei locali e degli arredi con un detergente neutro o un prodotto

detergente-disinfettante (PMC o biocida).

• Eseguire la disinfezione delle superfici potenzialmente contaminate da secrezioni respiratorie o altri

fluidi corporei, ad esempio toilette, lavandini, rubinetti, con un disinfettante (PMC) ad azione virucida

o con ipoclorito di sodio contenente lo 0,1% di cloro attivo (equivalente a 1000 ppm).

• Risciacquare con acqua pulita dopo dieci minuti di contatto con ipoclorito di sodio.

• Impiegare in alternativa prodotti detergenti-disinfettanti anche in un singolo passaggio.

• Utilizzare un disinfettante PMC o biocida o, se non disponibile, alcol etilico al 70%, tenendo in

apparecchiature di controllo a distanza, utilizzare alcol etilico al 70%).

• Utilizzare solo materiali monouso per la pulizia.

• Disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione di ipoclorito di

sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell’uso in altri ambienti.

• Rimuovere la contaminazione visibile dalle superfici porose come moquette e tappeti, e pulirle con

detergenti e disinfettanti appropriati secondo le istruzioni del produttore.

• Utilizzare salviette e teli in carta monouso. Nel caso sia ancora utilizzata della teleria, la biancheria

sporca deve essere raccolta in contenitori chiusi (sacchi) manipolandola con guanti monouso senza

scuoterla nell’ambiente prima dell’inserimento nel sacco e dell’invio all’impresa qualificata addetta al

lavaggio e alla sanificazione, preferibilmente dotata di certificazione UNI EN 14065:2016 – Tessili

trattati in lavanderie. Nel caso la teleria sia lavata autonomamente, lavare tutti i tessuti (asciugamani,

teli tende, ecc.) con un ciclo ad acqua calda (60°C o più, per almeno 30 minuti) e con l’aggiunta di

comune detersivo per il bucato. Se non è possibile utilizzare un ciclo ad acqua calda a causa delle

caratteristiche dei tessuti, è necessario aggiungere prodotti chimici specifici per il lavaggio (es.

5

prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio o prodotti di decontaminazione sviluppati

appositamente per l’uso su tessuti).

• Inserire gli articoli monouso (asciugamani di carta, guanti, mascherine, fazzoletti) in un contenitore

con coperchio e smaltirli secondo le procedure della struttura e le norme nazionali per la gestione

dei rifiuti.

• Non effettuare pulizia straordinaria delle aree pubbliche in cui un caso confermato COVID-19 ha

trascorso un tempo minimo (es. passaggio nelle scale o in corridoio).

• Prevedere, se il servizio di pulizia è effettuato da personale esterno, l’utilizzo di dispositivi medici e

di DPI: mascherina chirurgica; uniforme e camice o grembiule monouso; guanti; occhiali di protezione

o schermo facciale (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche).

• Eseguire l’igiene delle mani ogni volta dopo aver rimosso guanti o mascherina. I materiali di scarto

prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben chiuso, che può

essere smaltito con i rifiuti indifferenziati.

4.5. Gestione dei rifiuti

Gli studi medici devono essere dotati dei corretti contenitori di raccolta dei rifiuti, inclusi i DPI utilizzati.

Deve essere identificato uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito

temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro.

Devono quindi essere presenti contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che

dovranno essere periodicamente prelevati dagli studi e smaltiti secondo quanto richiesto dalle leggi vigenti

da società autorizzate.

Per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per

l’effettuazione del test rapido bisogna fare riferimento alle indicazioni del produttore, come pure per la

manutenzione e la sanificazione dell’eventuale strumento di lettura del test.

6

5. Procedure per l’esecuzione dei test diagnostici

5.1. Misure organizzative e di prevenzione per l’esecuzione

in sicurezza dei tamponi

Rispetto alle precauzioni generali di cui ai punti precedenti, alcune misure organizzative e di prevenzione

sono necessarie specificatamente per l’esecuzione in sicurezza di un tampone.

• Identificare un’area dedicata ben precisa dello studio, con una buona possibilità di aereazione, e che

non sia di passaggio. L’area deve avere poche superfici ad alta frequenza di contatto e deve offrire

la possibilità di una rapida disinfezione con appositi PMC o biocidi.

• Garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti dove si svolge tale attività tenendo aperta una

finestra prima, durante, e dopo l’attività di prelievo. Frequenti ricambi d’aria, pur di breve durata, sono

più efficaci rispetto a ricambi d’aria di maggiore durata ma di minore frequenza. Si consiglia dove

possibile di ottimizzare la disposizione delle postazioni di esecuzione dei tamponi per assicurare che

il personale e il paziente non siano direttamente esposti a flussi d’aria.

• Evitare il funzionamento durante gli orari di visita di eventuali impianti di ventilazione e

climatizzazione, quali indicativamente pompe di calore (split) o ventilconvettori (fan coil), che

ricircolano la stessa aria per evitare l’eventuale veicolazione del virus. Le eventuali pompe di calore

(split) o termoconvettori (fan coil) che non possono essere spenti, dovrebbero avere la ventilazione

al minimo e il flusso d’aria generato non dovrebbe essere indirizzato verso l’area di esecuzione del

tampone o le aree dove eventuali pazienti sostano (annullando l’effetto della distanza di sicurezza

tra i pazienti). I terminali di ventilazione/climatizzazione e le griglie devono essere regolarmente puliti

in base alle indicazioni fornite dal produttore e sanificati ad impianto fermo con panni puliti in

microfibra inumiditi con acqua e con i comuni detergenti, oppure con una soluzione di alcool etilico

al 70% v/v asciugando successivamente. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia

detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti, durante il

funzionamento. Si raccomanda di programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto

dell’effettivo funzionamento del terminale di ventilazione/climatizzazione e dell’attività svolta.

• Considerare, nella gestione degli appuntamenti, anche il tempo di processamento dei campioni

prelevati.

• Evitare la presenza di accompagnatori a meno che la persona da sottoporre al test non sia un minore

o una persona non autosufficiente o non collaborante. In tal caso è consentita la presenza di un

singolo accompagnatore che deve essere munito di mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 senza

valvola. Se l’accompagnatore dovesse avere un ruolo attivo nel prelievo dovrebbe indossare i DPI

previsti per la procedura.

• Prevedere la priorità per l’esecuzione del test a:

− persone a rischio di sviluppare una forma grave di malattia e fragili, come soggetti anziani e/o

con co-morbosità e i loro conviventi

− alunni/operatori scolastici che frequentano la comunità infantile o la scuola dell’obbligo al fine

di favorirne il più possibile la regolarità della frequenza

7

• Evitare prenotazioni ravvicinate che possano esitare in code o presenze in sala di attesa senza il

distanziamento fisico e sanificazione attraverso PMC tra un appuntamento e il successivo Eseguire

l’attività del prelievo dei tamponi nel rispetto delle regole della struttura dove è ubicato lo studio

medico. In particolare, le aree comuni della struttura non possono essere utilizzate come sala

d’attesa o sede di prelievo. Raccomandare, laddove possibile, ai soggetti che accedono allo studio

medico di utilizzare le scale invece che l’ascensore.

• Fornire ai soggetti che devono sottoporsi al test diagnostico già al momento della prenotazione

un’adeguata informazione sui comportamenti da seguire, sulla tecnica di esecuzione del tampone,

sulle modalità di consegna del risultato. Se previsto, dovranno fornire anche anticipatamente

l’eventuale consenso informato così da ridurre il tempo di permanenza nell’ambulatorio.

• Prevedere la trasmissione dei risultati preferibilmente per via telematica per limitare la permanenza

dei pazienti nei locali dello studio medico.

• Processare i campioni secondo le istruzioni del produttore per garantire la qualità analitica e

l’attendibilità dei test.

• Assicurarsi che i pazienti di età superiore ai 6 anni accedano al locale indossando una protezione

respiratoria che va rimossa solo al momento dell’effettuazione del prelievo e riposizionata

immediatamente dopo.

• Sanificare prima e dopo il prelievo: l’eventuale seduta su cui viene fatto accomodare il paziente per

l’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo e le superfici con cui questo è entrato in contatto devono

essere disinfettate con un PMC o biocida o, se non disponibile, con soluzione di alcol etilico al 70 %

prima dell’effettuazione di una successiva prestazione.

5.2. Raccomandazioni per gli studi dei pediatri di famiglia

• Avere grande cura nella separazione degli accessi riservati ai bilanci di salute e alle attività vaccinali

dagli accessi per l’esecuzione del test diagnostico per SARS-CoV-2 che andranno programmati

preferibilmente al termine delle attività ordinarie.

• Raccomandare che l’accesso ai locali dello studio sia consentito ad un solo accompagnatore per

bambino.

• Assicurarsi in fase di prenotazione che l’accompagnatore del bambino sia in buona salute.

• Prevedere un percorso prioritario per l’esecuzione del test a bambini immunodepressi o con

patologie pregresse e, sotto i 6 anni, a quelli che frequentano la comunità infantile.

• Considerare il diverso approccio alla procedura di prelievo del materiale biologico in relazione all’età

e alla compliance del bambino: in età pediatrica prevedere il supporto del personale infermieristico

per l’esecuzione del prelievo nasofaringeo, mentre un genitore potrebbe fornire supporto per il più

semplice tampone nasale.

8

5.3. Dispositivi di protezione individuale

per il medico e il personale di studio

Per l’esecuzione del test, devono essere utilizzati un camice monouso idrorepellente, calzari, guanti,

schermo facciale (se non disponibile, occhiali protettivi) respiratore facciale (FFP2/FFP3). Oltre a utilizzare

i DPI adeguati, è necessario effettuare sempre l’igiene delle mani.

I guanti vanno sostituiti dopo ogni paziente.

I DPI non riutilizzabili dopo l’uso devono essere smaltiti in un contenitore per rifiuti appropriato e deve

essere effettuata l’igiene delle mani prima di indossarli e dopo averli rimossi.

Il respiratore facciale deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente. Esso

deve essere comunque sostituito immediatamente se danneggiato, contaminato o umido. L’uso di una FFP2

o FFP3 con la barba non è raccomandato. Si suggerisce di verificare perfetta aderenza al viso anche in

movimento.

Mascherine, respiratori facciali e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti

correttamente.

È possibile usare un grembiule monouso idrorepellente in assenza di camice monouso idrorepellente.

5.4. Indicazioni operative per l’esecuzione del test

Per l’esecuzione del test occorre attenersi alle istruzioni del produttore, sia per le modalità di prelievo

che per le modalità di processamento del campione, con particolare attenzione al rispetto della tempistica

tra il momento del prelievo e la lettura del risultato e al confronto con la banda di controllo.

Per i lattanti (0-3 anni) utilizzare preferibilmente tamponi per uso pediatrico oppure, qualora non

disponibili e solo se previsto dal test in uso, eseguire un prelievo faringeo (con abbassalingua) in alternativa

a quello naso-faringeo.

Un video sulla corretta esecuzione del tampone nasale anteriore è disponibile all’indirizzo:



Altri tutorial verranno resi disponibili presso il portale Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità.

9

6. Gestione dei pazienti in relazione al risultato del test

I risultati del test andranno comunicati al Dipartimento di Prevenzione secondo le modalità organizzative

della propria Regione e in base agli indirizzi operativi della circolare del Ministero della Salute del 3/11/2020

“Indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale

(MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS)”.

I software gestionali dei PLS e MMG devono predisporre una voce specifica per la registrazione del

risultato del tampone e l’invio sul fascicolo sanitario elettronico.

A tal proposito il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica

da COVID-19” prevede all’articolo 19 che vengano utilizzate per la trasmissione del referto le funzionalità

del Sistema Tessera Sanitaria. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta predispongono il

referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito con l’indicazione dei rispettivi esiti

nonché alle informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica.

Il Sistema Tessera Sanitaria permetterà di:

• inserire il referto nel fascicolo sanitario elettronico,

• fare pervenire l’informazione al Dipartimento di Prevenzione competente, di comunicare al

Commissario straordinario per l’emergenza il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati,

aggregato per regione o provincia autonoma,

• fornire alla piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’ordinanza del Capo

del Dipartimento della Protezione Civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici

rapidi il numero di tamponi rapidi effettuati per tipologia di assistito, con indicazione degli esiti positivi

o negativi per la successiva trasmissione al Ministero della Salute ai fini dell’espletamento delle

relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del

Covid-19.

Qualora sia previsto, è necessario avviare le persone con esito positivo al test rapido antigenico, dopo

segnalazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente o al Dipartimento di Prevenzione o

comunque all’autorità sanitaria competente, alla conferma attraverso test molecolare e al percorso

appropriato anche attraverso strumenti di telemonitoraggio e telesorveglianza.

Le persone risultate negative saranno prese in carico secondo il bisogno assistenziale specifico.

10

7. Attività di formazione

Al fine di facilitare l’avvio delle attività relative all’esecuzione dei tamponi rapidi da parte dei PLS e MMG

sarà predisposto un corso di formazione con crediti ECM sulla piattaforma di formazione a distanza

dell’Istituto Superiore di Sanità, EDUISS.

In aggiunta, è già disponibile un video-tutorial sulla corretta vestizione e svestizione dei dispositivi di

protezione individuale sul sito: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-

svestizione

11

🔊 Listen to this