TESSILE: MAZZETTI (FI, TAVOLA ROTONDA 'IN UN MUCCHIO DI STRACCI' IL 12 MARZO A ISTITUTO BUZZI

L’On. Erica Mazzetti, componente VIII Commissione alla Camera, organizza una tavola rotonda dedicata all’hub tessile sabato 12 marzo a partire dalle ore 9:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Buzzi. “Se è vero, come è vero, che tutta la storia del mondo e le sue glorie finiscono in ‘un mucchio di stracci’, avvisava il Malaparte, è pur vero che oggi più che mai dagli stracci dobbiamo ricavare nuove risorse. Dobbiamo valutare il progetto senza preclusioni e facili entusiasmi e, per quanto possibile da parte nostra, contribuire. Non ci sarà una seconda occasione con il Pnrr e i rifiuti, speciali e no, sono un problema non più rimandabile”, Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “L’hub, dunque, può essere un’opportunità per tutto il distretto, se ben progettata e gestita, tenendo conto di una necessità complessiva di ridurre il consumo e favorire il riuso e il riciclo. Noi pratesi – aggiunge – che siamo ‘cenciaioli e inventamestieri’ abbiamo dalla nostra una storia e una tradizione che anticipa le tendenze del momento, dobbiamo imparare a fare più sistema ed è questo uno degli obiettivi che ci poniamo con il primo incontro di sabato”. Alla tavola rotonda intervengono categorie economiche, ordini professionali, consorzi, imprese e istituzioni del mondo scolastico: “Abbiamo deciso quindi di aprire un dibattito con una pluralità opinioni e prospettive, proprio perché stiamo parlando di una filiera. Un sentito ringraziamento all’Istituto Buzzi per aver messo a disposizione l’Aula Magna, dimostrando ancora una volta il profondo legame con la città di Prato”.

