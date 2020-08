TESSERA ELETTORALE SMARRITA O ESAURITA

(AGENPARL) – MONTEMARCIANO (AN), dom 30 agosto 2020



Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto al referendum costituzionale e alle elezioni regionali del 20/21 settembre prossimi è indispensabile il possesso della Tessera Elettorale. La stessa deve avere spazi disponibili per l’apposizione del timbro di certificazione del voto da parte del Presidente del Seggio. Pertanto SI CONSIGLIA DI VERIFICARE IL POSSESSO DELLA TESSERA ELETTORALE E IN PARTICOLARE LA PRESENZA DI SPAZI DISPONIBILI SULLA STESSA PER L’APPOSIZIONE DEL TIMBRO DI AVVENUTA VOTAZIONE. In caso di mancato possesso della Tessera Elettorale e/o di esaurimento in essa degli spazi utilizzabili per l’apposizione del timbro di avvenuta votazione gli elettori dovranno richiedere una nuova Tessera Elettorale presso l’Ufficio Elettorale del Comune. Nei giorni di apertura del Comune, per agevolare il rilascio dei duplicati senza contravvenire alle regole di accesso fissate per la fase 2 dell’emergenza covid-19, si invita la cittadinanza a richiedere la Tessera Elettorale presentando all’ingresso, attraverso l’apertura nella finestra utilizzata per chiedere l’accesso agli uffici, la tessera in proprio possesso così da poterne verificare l’esaurimento degli spazi disponibili. Allo stesso modo può essere richiesto il rilascio di nuova Tessera Elettorale con la dichiarazione di smarrimento/distruzione del precedente modello, utilizzando lo stampato a disposizione nell’atrio a richiesta dell’utenza o qui scaricabile. La Tessera Elettorale sarà ritirabile con le medesime modalità il giorno seguente. Si ricorda infine che nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 settembre l’Ufficio Elettorale comunale sarà ininterrottamente aperto dalle ore 09.00 alle ore 18.00 mentre nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre l’apertura sarà garantita per l’intera durata delle operazioni di voto, ossia dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di domenica e dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di lunedì.

Allegati

Fonte/Source: http://www.comune.montemarciano.ancona.it/po/mostra_news.php?tags=2&area=H&id=722