(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 TERZO SETTORE: BOND (FI), CORREGGERE IN MANOVRA NORMA SU IVA

Roma, 6 dicembre 2021 – “Quello contenuto nel decreto fiscale sull’IVA al terzo settore è uno svarione di non poco conto. Per porvi rimedio, visto che non è possibile emendare ulteriormente il decreto che sarà approvato definitivamente il prossimo 20 dicembre, serve agire subito inserendo nella Finanziaria 2022 un’apposita norma. Forza Italia vigilerà affinché ciò venga effettivamente fatto”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond.

