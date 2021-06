(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 [Frontespizio.jpg]

COMUNICATO STAMPA N.5085

9 giugno 2021

Terzo posto per il gozzo monopolitano a Venezia

L’Amministrazione Comunale incontra venerdì 11 giugno l’AsLabruna e i due concottieri

Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 18 nella sala del pescatore presso la Biblioteca “Prospero Rendella” saranno accolto l’equipaggio e gli armatori del gozzo che per la Puglia e in particolar modo per il Comune di Monopoli ha partecipato alla prima edizione della E-Regata, la manifestazione di tre giorni che ha puntato a promuovere la navigazione elettrica, nell’ambito del Salone Nautico di Venezia.

Saranno presenti il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, l’Assessore al Turismo, Cristian Iaia, l’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci, l’amministratore unico di AS Labruna, ing. Massimo Labruna, per l’associazione Sole Nascente il presidente Dino Giampaolo e i condottieri Nicolas e Vincenzo Lafronza.

La Città di Monopoli è stata presente al salone nautico di Venezia grazie alla partecipazione dell’azienda AS Labruna che ha montanto un innovativo motore per la nautica con propulsione elettrica, il modello E-Vision 4.3, su un tradizionale gozzo monopolitano. L’iniziativa si è svolta con la collaborazione dell’associazione “Sole Nascente”, il cui gozzo “Madonna della Madia” dello storico Cantiere di Nicola Lafronza è stato condotto dai nipoti Nicolas e Vincenzo Lafronza.

L’imbarcazione pugliese si è aggiudicata il terzo posto assoluto nella sfida in Laguna a cui hanno aderito 21 barche con equipaggi provenienti da tutta Italia e dai cantieri tedeschi, inglese e sloveni.

