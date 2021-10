(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://culturaliart.musvc2.net/e/r?q=Q3%3d8zQ4I_xxgp_98_6qYw_F6_xxgp_8CwQiap.CgFzKv0z9kK8.3uJ_6qYw_F6l_OesV_YtHtI.oIvU_6qYw_F6_xxgp_9C24k_OesV_ZrHxV4H_-hAu_HWzd_SjNC6jf_6qYw_G42ODNC8F2_xxgp_98_6qYw_G4keIYq_OesV_YJ3.-_xxgp_8cB_HWzd_SjM4_HWzd_RBNCTD-_OesV_YJN_xxgp_9A4L_xxgp_8cqTjB_6qYw_F6CFC20C_6qYw_G4wL0M4uQlS%260%3dMQ9aF%264%3dsR7LiY.25z%26F7%3dQ7XNY%26r%3dX%262%3dV0b8o1g%263%3dR0aGS%26z%3dcJYFcEWD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ROME ART WEEK 2021

Terza giornata

della settimana dell’arte contemporanea romana

Mercoledì 27 ottobre: vernissage, open studio e visite guidate

Terza giornata di [Rome Art Week](https://culturaliart.musvc2.net/e/t?q=3%3dKRGTD%26C%3dE%26D%3dHUI%26E%3dDUHSE%26L%3dvJ6G7_Hctd_Sm_Iesb_St_Hctd_RrI3Cq26J96sA.oF1_Hctd_Rr08_Hctd_Rr_Iesb_TtK6D_7E7Iq5_4rgp_E521m2o59Jz56KsH_4rgp_DW9Jy_Ds4uL1_Hctd_Sp611uC_6qeq_FV7K1_3mD41u82_Hctd_SpDo9xL4%264%3dyL7LoS.256%2607%3dQCRNY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), la settimana dell’arte romana, iniziata lo scorso lunedì e attiva fino al 30 ottobre: protagonisti sono musei, gallerie, spazi espositivi, curatori, artisti, associazioni, fondazioni e tutti gli stakeholders dell’arte contemporanea romana, uniti in un evento del tutto gratuito con lo scopo di sviluppare e sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte a più livelli.

Anche la giornata di mercoledì 27 ottobre sarà animata da un calendario ricco di appuntamenti da non perdere in ogni quartiere della Capitale.

Tra questi segnaliamo:

EXGARAGE ROMA (Via Prenestina 704)

L’ExGarage, progetto fondato sulla riqualificazione urbana, riapre le porte al pubblico con l’esposizione “Rescue it! Artisti in movimento”. Partendo da tematiche calde della nostra attualità, quali lo sviluppo globale, il G7 di Cornovaglia o l’iniziativa The Climate Pladge, gli artisti chiamati a esporre hanno offerto una personale reinterpretazione di tali temi attraverso la propria individuale creatività. Ripercorrendo le loro opere ci si potrà soffermare a meditare e a raggiungere, singolarmente, la propria consapevolezza.

CASA VUOTA (Via Maia 12 int. 4 A)

Per Rome Art Week Casa Vuota presenta “The Sleepers” la prima personale romana dell’artista Davide Serpetti, costituita da un ciclo pittorico e un’installazione. Il progetto, ideato appositamente per gli spazi di Casa Vuota, mette in dialogo la pittura, il linguaggio privilegiato della sua ricerca, con la necessità di abbracciare le tre dimensioni e di rendere dinamica l’immagine, attraverso un’originale sintesi tra scultura ed elaborazione digitale. Per quanto semplice all’apparenza, l’intervento è complesso e stratificato, in equilibrio tra profondità storica e superfici ipercontemporane.

KROMART GALLERY (Via Biagio Pallai 12)

Kromart Gallery presenta presso gli spazi del CsfAdams la mostra “Visioni congiunte”, una collettiva fotografica con autori emergenti e non a cura di Luisa Briganti.

Saranno esposte le foto di: Eugenia Babini, Emiliano Bossoletti, Barbara Cannizzaro, Stefania Cuozzo, Costanza De Felicis, Tiziana Fustini, Camilla Gorini, Elisabetta Marangon, Roberto Mascia, Roberta Marsigli, Luciana Salemi e Roberto Suriano.

ME.SIA S.PACE arte contemporanea (Largo Mesia 3)

In occasione di Rome Art Week, parallelamente all’esposizione “Due ma non Due” di Cinzia Colombo e Margherita Taticchi verrà presentata nello studio adiacente allo spazio espositivo “CONNESSIONI – DIARIO: settembre 2020/ottobre 2021”, la documentazione fotografica e cartacea delle 12 installazioni che si sono susseguite da settembre 2020 a ottobre 2021 presso la vetrina di ME.SIA S.PACE, spazio che per la sua particolare configurazione è potuto rimanere aperto anche nei giorni di “zona rossa” e “arancione” degli scorsi mesi, spesso con la presenza degli artisti a lavoro.

TOGETHER MANSION (Viale Glorioso 14)

Per gli amanti di realtà aumentata, di tecnologie e ambienti immersivi, mercoledì 27 ottobre dalle ore 18:00 presso Together Mansion si svolgerà il vernissage di sette illustrazioni su tela di Artematiko, dipinte con tecniche digitali. Il filo conduttore è Roma come non si era mai vista: dettagli urbani e architettonici che l’artista riesce a far danzare sotto gli occhi stupefatti dello spettatore, grazie all’uso della Realtà Aumentata. Ogni opera nasconde un’anima musicale in movimento, che il visitatore potrà scoprire usando lo Smartphone o il Tablet, scaricando gratuitamente l’App Artivive.

LEGAL 4TRANSPORT (Via del Tritone 169)

Per Rome Art Week, lo studio legale Legal 4Transportmette a disposizione gli spazi comuni della sua sede di Roma per ospitare la mostra “Il Mondo alla Rovescia” di Danilo Mauro Malatesta con le sue opere “De Secunda Pietate”, “Upside Down” e “Triclinium Pauperum”, realizzate avvalendosi dell’antica tecnica fotografica chiamata wet plate collodion. Una fotografia ai margini che l’artista definisce “una terapia contro la violenza digitale che stiamo subendo”.

Continua il viaggio tra gli studi d’artista, che offrono anche in questa edizione la possibilità ai visitatori di conoscere tutti i segreti di bottega.

Tra gli open studio in programma per mercoledì 27 ottobre segnaliamo:

– Peter Flaccus, pittore americano trasferitosi a Roma negli anni Novanta. Dopo molti anni d’insegnamento di pittura e disegno alla John Cabot University, Flaccus apre il suo studio personale in via Agostino Bertani 8, dove sarà possibile ammirare i suoi quadri astratti realizzati con la tecnica dell’encausto, di cui è riconosciuto come uno dei maggiori esponenti.

– Anche l’artista tedesca Tania Welz aprirà le porte del suo atelier, per mostrare ai visitatori le sue particolari opere, frutto di un intreccio tra mondi materici diversi, che si danneggiano e si riparano a vicenda. Tramite ustioni, tagli e imbottiture di materiali umili che si contrappongono con inserti preziosi, Welz mette in moto una metamorfosi, una progressione costante di decadenza e rinnovamento, all’interno di un ciclo infinito di apparire e scomparire.

LE VISITE GUIDATE GRATUITE

Anche oggi possibilità di partecipare alle numerose visite guidate tra le vie dei quartieri cittadini.

Tra queste segnaliamo:

– Alle ore 11:00 il Percorso Margutta, una visita tra le gallerie di via Margutta e dintorni. Si passerà dall’Antico Caffè Greco, dall’Area Contesa Arte e si proseguirà facendo tappa, tra le tante gallerie, anche presso la Galleria Augusto Consorti e la Galleria d’Arte Marchetti. Il punto di ritrovo è in via Margutta 90.

– Il Percorso Arenula, con partenza da via Portico d’Ottavia 13 alle ore 16:00. La visita, guidata da Roberta Melasecca, si svolgerà nel cuore della città, snodandosi tra gli spazi artistici nei dintorni di via Arenula, tra cui la Galleria Lorcan O’ Neill, la Galleria Anna Marra e la Galleria Valentina Bonomo.

Tutte le visite guidate sono a numero chiuso con obbligo di prenotazione al seguente link: [https://romeartweek.com/it/visite-guidate](https://culturaliart.musvc2.net/e/t?q=6%3dNXDWG%26I%3dB%26G%3dKaF%26H%3dGaEVH%26R%3dsM9M4_Kfza_Vp_Obve_Yq_Kfza_UuOzFt83MBBpD.rLx_Kfza_UuF5_Kfza_UuStLxQp-00Fo49B_3thw_D90Qx_L4R36t_Obve_ZoGtT4EtQ587_Obve_YGN9J_x8sF6F_7xds_HApFpFw_Kfza_UKR5F_r8xIpFrG_7xds_HAx4xI6I%26s%3dJ6LA0C.GtQ%264p8ltL%3dFXBcN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

IL PORTALE DI RAW

Oltre agli eventi in presenza, Rome Art Week offre una vetrina accesa 356 giorni su 365 a tutti i partecipanti: il sito [www.romeartweek.com](https://culturaliart.musvc2.net/e/t?q=8%3dKU5YD%26F%3d3%26I%3dHX7%26J%3dDX6XE%26O%3djO6J_tvet_56_4uUu_D0_tvet_4A9Qy.M1Gg64Ny0qE.eJy_LSxb_Vh_McwR_XrOvH_5IwMo9_tvet_59z9yNx9vO6m5cqL_tvet_4a7No_Hq8kPy_LSxb_Wf0y5kG_4uUu_DZwOy_7cH25kBz_LSxb_WfHmCnP2%268%3doP5PeW.z9v%26D5%3dU3VLc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)è un vero e proprio portale di networking attivo tutto l’anno in cui ogni artista, curatore e struttura può continuare a promuovere il proprio lavoro; la piattaforma è anche uno strumento per trovare tutte le informazioni riguardanti gli eventi, le visite guidate gratuite e i percorsi suggeriti durante la manifestazione.

Rome Art Week è promossa da KOU Associazione culturale per la promozione delle arti visive e si avvale del patrocinio di: MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita Cultuale, Sapienza Università di Roma, CIU Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali. Sostenitori: Poste Italiane. Media Partner: PPN Prima Pagina News. Press & Media Partner: Culturalia. Partner: Menexa

Informazioni utili

Rome Art Week 2021 – sesta Edizione

DOVE: Roma – varie sedi

QUANDO: dal 25 al 30 ottobre 2021

CONTATTI

SITO: [www.romeartweek.com](https://culturaliart.musvc2.net/e/t?q=5%3dOUMVH%26F%3dK%26F%3dLXO%26G%3dHXNUI%26O%3d2L0J_Bsit_M3_8umr_H0_Bsit_L8CQG.J5Gy38NG7uE.wG3_Lkuf_Vz_Jgwj_UvODE_9IEJs9_Bsit_M649GK29DL3q5uuL_Bsit_LXAN7_Eu83M3_Lkuf_Wx7353D_8umr_HZEL3_7uE65394_Lkuf_WxEqC6M6%268%3d7M9PwT.49D%26A9%3dUKSPc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

