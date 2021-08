(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Terrorismo: Sani (Pd), detenuto Mario Tuti a campo nazionale giovani Casa Pound inammissibile, Lamorgese e Cartabia intervengano

“La partecipazione del terrorista nero Mario Tuti, autore di numerosi omicidi ed attualmente detenuto, al Campo Nazionale del Blocco Studentesco svolto nelle scorse settimane è un atto gravissimo e sul quale ho depositato, insieme ad altri deputati toscani del Pd, una interrogazione parlamentare ai Ministri Lamorgese e Cartabia”: è quanto dichiara Luca Sani sull’atto firmato anche da Susanna Cenni, Andrea Romano, Rosa Maria Di Giorgi, Lucia Ciampi, Laura Cantini, Filippo Sensi e Stefano Ceccanti.

“Mario Tuti è stato il fondatore del Fronte Nazionale Rivoluzionario: un’organizzazione armata di matrice neofascista ispirata ai Fasci d’Azione Rivoluzionaria e agli ideali della Repubblica Sociale Italiana. Blocco Studentesco è un’associazione italiana d’ispirazione neofascista (nata dall’esperienza di Casa Pound) operante all’interno di scuole superiori e università”.

“La presenza di un detenuto, seppur in regime di semilibertà ma che ha ucciso in nome dell’ideologia fascista, in un raduno giovanile di estrema destra è francamente inammissibile. E’ necessario che venga rispettata la Costituzione e va assolutamente impedito che assassini senza scrupoli possano propagandare gli ideali fascisti nei confronti delle giovani generazioni”: conclude Luca Sani.

Roma, 5 agosto 2021

