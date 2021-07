(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Terrorismo, Perego (FI): “Fenomeno proselitismo non sopito. Parlamento affronti pdl su tema”

“L’arresto di Raduan Lafsahi, con le accuse di associazione terroristica e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, a seguito delle indagini del pool antiterrorismo milanese e degli agenti del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria, ha fatto emergere, se ancora fosse necessario, quanto il proselitismo per l’Isis continui e la radicalizzazione jihadista sia un fenomeno tutt’altro che sopito. Abbiamo in parlamento due leggi, una di Forza Italia ed una del PD sul tema, credo che sia interesse della Politica e del Paese portare presto in aula queste proposte di legge”.

Lo dichiara in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di FI.

