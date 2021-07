(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Terrorismo: Perego (FI), è ancora un pericolo per Occidente, si approvi nostra legge contro Jihadismo

“Le farneticanti minacce al nostro Paese ed in particolare a Roma, pubblicate su Al-Naba, il magazine dell’Isis e riprese da Repubblica, mostrano ancora una volta che Daesh è ancora un serio pericolo per l’Occidente. In Africa è in corso un escalation di attacchi terroristici che si propagano nel Sahel. La nostra legge contro il Jihadismo è sostenuta da tutti i rappresentanti delle Istituzioni intervenuti in audizioni, i quali riconoscono l’importanza di una commissione d’inchiesta sul terrorismo, non c’è più il tempo di aspettare, si concluda l’iter verso l’approvazione in Aula”

