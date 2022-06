(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022 Terrorismo, Lega Pe: vergogna negare estradizione terroristi, questa non è giustizia

Parigi, 29 giu – “Non è ammissibile che uno Stato membro dell’Ue si permetta di proteggere terroristi rossi che si sono macchiati di crimini efferati. Non è possibile parlare di ‘solidarietà europea’ se poi in Ue possono accadere fattacci di questo genere. Negare l’estradizione a persone che hanno ucciso e che sono latitanti in Francia da oltre quarant’anni è una vergogna, uno schiaffo al nostro Paese e un insulto alla vittime e ai loro cari. Questa non è giustizia e la Lega a tutti i livelli continuerà a portare avanti la battaglia perché questi criminali possano essere consegnati alla giustizia italiana in tempi celeri”

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione) e Marco Zanni (presidente gruppo Id).

