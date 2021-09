(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 TERRORISMO – AIMI (FI): GOVERNO DRAGHI AVANTI SENZA TENTENNAMENTI SU DESECRETAZIONE ATTI STRAGI E PONGA FINE ALLA LUNGA NOTTE DELLA REPUBBLICA “

Sono anni che il Centrodestra chiede invano di desecretare i documenti riguardanti le stragi che hanno insanguinato l’Italia: da Bologna e Ustica, passando per la strage di Via Fani e l’esecuzione di Aldo Moro. Emergererebbero altri film dell’orrore, con verità diverse rispetto a quelle fin qui narrate. Quarant’anni di silenzi è un tempo inaccettabile per una democrazia parlamentare come la nostra. L’Italia si desti, finalmente, dalla lunga notte della Repubblica. Il tempo della verità è finalmente arrivato, anche per dare il giusto onore alle vittime e giustizia ai familiari.”

Così il Sen. Enrico Aimi – Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri –

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

