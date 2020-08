(AGENPARL) – lun 24 agosto 2020 Camera dei Deputati Comunicato

Terremoto: Fico, ferita non rimarginata. Impegno Camera a sostegno dei cittadini

Questa la dichiarazione del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico in

occasione del quarto anniversario del sisma nel Centro Italia.

“Il 24 agosto 2016 un tragico susseguirsi di scosse sismiche colpì Accumoli,

Amatrice, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto e Norcia e poi, dopo appena due

mesi, le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno.

Quegli eventi seminarono morte e distruzione, spezzando vite umane e annientando

in poco tempo i simboli della vivacità economica e culturale di intere comunità. Il

pensiero oggi va alle vittime e ai loro cari, a chi in pochi istanti perse la casa, il

lavoro, i ricordi di una vita.

Non dimentichiamo la generosa risposta di un Paese pronto a soccorrere le

popolazioni colpite e a cercare di mettere in sicurezza le zone devastate: uomini e

donne protagonisti di un’Italia solidale che sempre, nei momenti difficili, sa mettere

in campo tutta la forza, l’energia e la determinazione necessari per reagire e

risollevarsi.

Ma sappiamo bene che, nonostante i molteplici interventi di sostegno alle zone del

sisma, la ferita di quei territori non può certo dirsi rimarginata; così come non può

considerarsi compiuto il difficile percorso di ricostruzione materiale, produttiva,

culturale, ma anche emotiva, delle popolazioni.

La fase successiva all’emergenza resta dunque ancora lunga e faticosa. Ciò chiama in

causa le istituzioni tutte che non possono lasciare soli i cittadini, ma devono anzi

sostenere concretamente l’indispensabile processo di ricostruzione. Per questo la

Camera, da parte sua, è intervenuta a più riprese per devolvere i risparmi relativi al

proprio bilancio interno alle popolazioni colpite dal sisma.

C’è bisogno di una visione coraggiosa che, consapevole delle fragilità del nostro

territorio e delle sue endemiche carenze infrastrutturali, intraprenda in modo

irreversibile la strada della prevenzione e della sostenibilità ambientale, della messa

in sicurezza e della rigenerazione dei nostri territori”.

Com2800.doc

🔊 Listen to this