Terremoto: Braga (Pd), nemmeno oggi FdI rinuncia a polemiche inutili

“Nemmeno nel giorno dell’anniversario del terremoto dell’Aquila FdI e Trancassini rinunciano a fare polemiche inutili e di piccolo cabotaggio. È davvero un peccato questo triste tentativo di sporcare la bella notizia dell’approvazione del Testo unico per i familiari delle vittime dei terremoti con accuse infondate, forse per compiacere il compagno di partito nonché sindaco dell’Aquila. La deputata Pezzopane ha lavorato su questi temi con passione, colpita lei stessa negli affetti e nelle amicizie care. Abbiamo ricevuto in commissione i parenti delle vittime proprio su una proposta a sua prima firma fin dal 2019, a cui si sono aggiunte altre proposte tra cui per ultima quella di FdI. Proposta di fatto uguale a quella presentata due anni prima dal Partito democratico. Il comitato ristretto ha fatto un lavoro utile e prezioso con la relatrice Terzoni. Oggi si è approvato il testo base. Un passo importante su cui continueremo a lavorare”.

Lo dichiara Chiara Braga, deputata del Partito democratico.

Roma, 6 aprile 2022

