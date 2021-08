(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 TERREMOTO: BALDELLI (FI) “DA CAMERA DEPUTATI CIRCA 380 MILIONI DAL 2016”

“Fa bene il presidente della Camera, Roberto Fico, a sottolineare il fatto che da anni la Camera sia impegnata in una importante razionalizzazione delle proprie spese e che le forze politiche abbiano partecipato unanimemente a questo importante risultato, grazie al quale, sin dalla scorsa Legislatura e su mia proposta, si è potuto contribuire ai fondi per le zone colpite dal terremoto del centro Italia per una cifra che, con i risparmi di quest’anno, si aggira intorno ai 380 milioni di euro”. Lo afferma Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati azzurri.

