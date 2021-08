(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Siamo lieti di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione della mostra

“La civiltà delle armi e le Corti del Rinascimento”, iniziativa inserita nel progetto “Terre degli Uffizi”, ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e dalla Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

La mostra è promossa e organizzata dal Comune di Anghiari e dal Museo della Battaglia e di Anghiari.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 31 agosto 2021 fino al 6 gennaio 2022.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 30 agosto alle ore 11:00 ad Anghiari nella Terrazza Busatti (ingresso in Via Mazzini). All’incontro interverranno:

Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari

Eike Schmidt, direttore Le Gallerie degli Uffizi

Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze

Gabriele Mazzi, direttore Museo della Battaglia e di Anghiari

Francesco Storti, Università degli Studi di Napoli Federico II

Don Alessandro Bivignani, parroco di Anghiari

Fabio Pecorari, direttore Banca Anghiari e Stia Credito Cooperativo

Livio Sassolini, amministratore Tessitura Busatti

Aldo Santi, Lightprogress

Al termine della conferenza, i membri della stampa avranno la possibilità di visitare in anteprima la mostra, di intervistare le autorità e personalità presenti e di realizzare il materiale (foto e video) per i rispettivi servizi. Nell’occasione sarà distribuita una cartella stampa con le informazioni sull’iniziativa.

