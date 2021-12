(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

Servizio stampa

Parlamento europeo

Ufficio di collegamento in Italia

Comunicato stampa

10/12/2021

[Terra terra, sostenibile è semplice](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/terra-terra-sostenibile-%C3%A8-semplice-venerd%C3%AC-10-dicembre-11-00)

E’ stato presentato oggi il progetto “Terra Terra, sostenibile è semplice” che ha visto il Parlamento europeo in Italia e alcuni creator di Youtube insieme per lottare contro il cambiamento climatico, promuovere stili di vita più sostenibili e fare proposte concrete per la piattaforma della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

E’ stato presentato oggi il progetto “[Terra Terra, sostenibile è semplice”](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/terra-terra-sostenibile-%C3%A8-semplice-venerd%C3%AC-10-dicembre-11-00) che ha visto il Parlamento europeo in Italia e alcuni creator di Youtube insieme per lottare contro il cambiamento climatico, promuovere stili di vita più sostenibili e fare proposte concrete per la piattaforma della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Trovate [qui](https://italia.googleblog.com/2021/12/un-mondo-piu-sostenibile-ve-lo.html) un post riassuntivo dell’evento con la lista di tutti i creator e i video che hanno prodotto per il progetto

[Qui](https://we.tl/t-dNAi39EHsI) un video con immagini di copertura

[Qui](https://we.tl/t-JlHmBfXYFV) un link a una selezione di interviste

Per maggiori informazioni:

Maurizio MOLINARI

Responsabile Media del Parlamento europeo in Italia

[cid:image002.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

[cid:image003.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

[cid:image004.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

Alberto D’ARGENZIO

Addetto Stampa – ROMA

[cid:image002.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

[cid:image003.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

[cid:image004.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

Valentina PARASECOLO

Addetta Stampa – MILANO

[cid:image002.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

[cid:image003.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

[cid:image004.gif@01D7EDE8.A1E9D210]

🔊 Listen to this