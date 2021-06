(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Buon lavoro

Terra dei Fuochi, Micillo (M5S): “Ulteriori uomini dei Vigili del Fuoco a Giugliano contro i roghi”

Siglata una Convenzione tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania e la Regione. La Convenzione “Terra dei Fuochi” ha la finalità di potenziare le azioni di spegnimento dei roghi di rifiuti nell’area Metropolitana di Napoli.

Tale convenzione mette a disposizione autopompe in più a Giugliano e a Massa di Somma.

Alla caserma di Giugliano si aggiungono quindi nuove forze nel periodo con maggiore incidenza di incendi.

“Vigili del Fuoco in più sul nostro territorio. Maggiore presenza di mezzi sulla nostra terra per contrastare i roghi”. Così il deputato M5S Salvatore Micillo.

“Una ulteriore squadra a rafforzare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Giugliano arriverà per il periodo più caldo per il nostro territorio. Affiancherà quelle già presenti.” ha concluso Micillo.

