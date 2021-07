(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Bureau de presse

Aosta, mercoledì 7 luglio 2021

Termine presentazione dichiarazione situazione reddituale per titolari di assegno d’invalidità

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali ricorda a tutte le persone titolari dell’assegno mensile d’invalidità (con percentuali comprese tra il 74 per cento ed il 99 per cento) che il 31 luglio scade il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla situazione reddituale. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto darà luogo alla sospensione cautelativa della provvidenza economica e, trascorsi 60 giorni, dalla scadenza alla revoca della stessa.

Per coloro che hanno l’obbligo di presentare il MODELLO 730 o UNICO i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla situazione reddituale sono:

– entro 30 settembre 2021 per chi effettua il MODELLO 730

– entro il 30 novembre per chi effettua il modello UNICO.

L’Assessorato ricorda, infine, che i Patronati sono abilitati alla compilazione e alla consegna on line del modello.

