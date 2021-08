(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 Terminata l’operazione Aquila Omnia Il ponte aereo dall’Afghanistan

L’operazione è stata pianificata e diretta dal COVI (Comando

Operativo di Vertice Interforze)

“Aquila Omnia” è l’operazione avviata dallo Stato Maggiore della

Difesa, su richiesta del Ministro della Difesa, pianificata e diretta

dal COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), comandato dal

Generale Luciano Portolano, con l’impiego di 8 velivoli multiruolo, 3

KC-767 e 5 C130-J.

In particolare i velivoli C130J effettuano, in sicurezza e con estrema

rapidità, il cosidetto trasporto tattico del personale militare e

civile – sia italiano che straniero – dall’Afghanistan al Kuwait. Da

qui i velivoli da trasporto strategico e di lungo raggio KC-767A

completano il ponte aereo dal Kuwait all’Italia.

Sono oltre 1500 i militari italiani del Comando Operativo di Vertice

Interforze impegnati in questa complessa operazione per il ponte aereo

Roma-Kabul. Personale del Joint Force HQ (JFHQ), del Comando

Operazioni Forze Speciali (COFS), della Joint Evacuation Task Force

(JETF), della Joint Special Operation Task Force (JSOTF), del Comando

Operazioni Aerospaziali AM (COA), della 46^ Brigata Aerea, del 14°

Stormo dell’Aeronautica Militare, della Task Force Air di Al Salem

(Kuwait).

Tra le risorse messe in campo all’interno del sedime aeroportuale

della capitale afghana, Paracadutisti dell’Esercito Italiano del 187°

Reggimento della Brigata “Folgore”, militari del Reparto Comando

Supporti Tattici della Brigata “Granatieri di Sardegna”, Fucilieri

dell’aria del 9° e del 16° Stormo dell’Aeronautica Militare e team

delle altre Forze Armate, garantiscono la sicurezza delle operazioni

di imbarco e identificazione dei cittadini afghani che hanno

collaborato con il contingente nazionale.

A questi assetti si aggiungono tutti i militari delle Forze Armate e

dei Carabinieri preposti alla accoglienza e gestione presso lo scalo

aeroportuale di Fiumicino e per il trasferimento dei cittadini afghani

presso apposite strutture alloggiative individuate dai Ministeri della

Difesa e dell’Interno e dislocate su tutto il territorio nazionale.

Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel

nostro Paese 228 afghani, sono 4.832 i cittadini afghani messi in

sicurezza, 4.575 (di cui 1.062 donne e 1.146 bambini) quelli già

giunti in Italia negli ultimi 12 giorni.

