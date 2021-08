(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO FUORI DALLA CONVENZIONE CON TRENITALIA. RAINIERI E OCCHI (LEGA): “PERCHÉ SI PERDE QUESTA OPPORTUNITÀ?”

“Perché le Terme di Salsomaggiore e Tabiano non sono convenzionate con Trenitalia?” È quanto chiedono in una interrogazione alla Giunta regionale i Consiglieri regionali della Lega, il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabio Rainieri e Emiliano Occhi, dopo avere rilevato che Salsomaggiore e Tabiano non rientrano nel progetto stipulato tra Trenitalia e Federterme che offre sconti per soggiorni e prestazioni termali a tutti coloro che raggiungono diverse terme posizionate in tutta Italia con i treni della società ferroviaria statale.

Secondo gli esponenti leghisti “la convenzione è uno strumento sicuramente utile per promuovere le prestazioni termali e la mancata adesione al suo progetto risulta, almeno ad un primo esame, una grave perdita di opportunità per aumentare l’attrattività dei servizi termali in una realtà che avrebbe grande necessità di essere rilanciata come quella del comprensorio di Salsomaggiore e Tabiano. Quello che chiediamo è quindi anche di verificare se, visto che la convenzione sarà valida fino a tutto il 2022, vi sono ancora possibilità di aderirvi in modo da non lasciarsi sfuggire l’ennesima occasione di portare qualche curando in più in questo comprensorio”.

Anche Giulia Chiussi, capogruppo leghista in Consiglio comunale a Salsomaggiore, ha preannunciato che chiederà spiegazioni di questa mancata adesione all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fritelli. “L’iniziativa è importante perché, oltre ad essere attrattiva nell’immediato, consente di far tornare a girare per tutta Italia il nome delle nostre Terme e della qualità curativa delle loro acque”.

