(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Tentano di occupare ospedale: S.Savino (FI), tolleranza zero verso atti criminogeni

“Tentare di occupare un ospedale significa passare dal patetico folklore alla condotta criminogena. Complimenti alla Questura di Pordenone per aver bloccato sul nascere l’iniziativa dei no-vax, ma ora serve un messaggio forte: tolleranza zero verso questi manipoli di sciagurati irresponsabili che, in nome dell’antiscienza e del complottismo, indeboliscono la lotta al covid, rischiando di vanificare gli sforzi delle istituzioni e di ledere le libertà di chi si è responsabilmente vaccinato. Se c’è una regia, sia individuata e i responsabili puniti”.

Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino.

