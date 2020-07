TENDENCY SURVEY, PROFESSIONS JULY 2020

(AGENPARL) – DANMARK, gio 30 luglio 2020

Industri, sammensat konjunkturindikator Sæsonkorrigeret Nettotal -7 Juli 2020 Ændring +9 point Juni – juli 2020 Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator Sæsonkorrigeret Nettotal -13 Juli 2020 Ændring +1 point Juni – juli 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2020

Der er positive takter i konjunkturbarometrene for erhvervene i juli, især på grund af forventningerne til den kommende udvikling. Den største stigning ses for detailhandlen, hvis sammensatte konjunkturindikator med nettotallet 10 er langt over samme måned sidste år, hvor tallet var 3. Industrien stiger også pænt og er nu på samme niveau som i juli sidste år med nettotallet minus 7. Bygge og anlæg og serviceerhverv stiger også men ikke så meget. Dermed stiger også erhvervstillidsindikatoren. Den stiger fra 67,8 i juni til 80,5 i juli.

Kilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne retter en smule op

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, stiger vedvarende fra sit laveste niveau i maj på 50,6 til 67,8 i juni og 80,5 i juli. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, steg fra 54,4 til 71,0 til 81,8 i juli.

Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:283 om forbrugerforventningerne.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.