La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che oggi, domenica 15 agosto, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, è stato raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso ed è quindi ondata di calore. La qualità dell’aria è localmente scadente in diverse zone, più diffusamente su pedemontana e pianura.

Per domani, lunedì 16 agosto, si prevede disagio in calo sulle zone montane, ma ancora intenso altrove. La qualità dell’aria sarà ancora scadente su pianura e pedemontana.

Per martedì 17 e mercoledì 18 agosto le condizioni generali sono in generale miglioramento, con disagio per lo più debole/moderato ovunque. La qualità dell’aria sarà buona/discreta su tutta la regione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Protezione civile comunalewww.comune.venezia.it/it/content/ondate-calore

[In allegato il volantino 2021](https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Protezione_Civile/2021%20OCIO%20AL%20CALDO.pdf) sulle ondate di calore con i consigli da adottare e i numeri telefonici utili.

Venezia, 15 agosto 2021

