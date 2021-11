(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 Teatro Toniolo: martedì 9 e mercoledì 10 va in scena lo spettacolo di danza “Cenere Cenerentola” di Naturalis Labor

Martedì 9 e mercoledì 10 novembre al Teatro Toniolo il sipario si alza sulla danza. E lo fa con una delle compagnie più ricercate in ambito internazionale, Naturalis Labor, che a Mestre per la stagione di prosa porta lo spettacolo “Cenere Cenerentola”.

Sul palco mestrino attraverso la danza si racconta una cenerentola lontana dallo stereotipo, dell’incanto da favola, una donna che vive l’attimo con sorpresa, audacia e disillusione. La scena diventa un sobborgo minerario dickensiano: il palco coperto di cenere e un muro di metallo, memoria di lavoro, fatica e povertà. Costumi d’effetto, rasi impalpabili nello sfavillante turbinio delle danze e nell’intreccio della seduzione e le luci da minatori, fanno rivivere la protagonista e i suoi “topini disneyani”.

Uno spettacolo intenso e di grande impatto visivo. Cenerentola e il suo mito assumono insomma qui una valenza simbolica per cantare l’eterno gioco dei ruoli, la difficoltà dell’amore, l’incertezza del proprio ruolo nel mondo, la lotta per affermarsi e trovare una identità in una società cupa e dolorosa – che mai come ora si attaglia alla realtà che stiamo vivendo.

E la danza si muove avvolgente e spettacolare sulla musica scritta da Prokofiev per il balletto del 1941, ma anche su pagine di Weinberg, Karlsson, Britten, Guðnadóttir e Tuur.

Lo spettacolo, con la regia e coreografia di Luciano Padovani, è una produzione Compagnia Naturalis Labor, in coproduzione con Festival Danza in Rete / Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, la collaborazione del Teatro Verdi di Pisa e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30; lunedì giorno di chiusura.

info, www.culturavenzia.it/toniolo

Venezia, 4 novembre 2021

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2021/11/teatro-toniolo-marted-9-e-mercoled-10-va-scena-lo-spettacolo-di-danza-cenere-cenerentola-di&title=Teatro%20Toniolo:%20martedì%209%20e%20mercoledì%2010%20va%20in%20scena%20lo%20spettacolo%20di%20danza%20

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this