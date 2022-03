(AGENPARL) – gio 31 marzo 2022 Buongiorno,

si invia in allegato press kit e locandina del concerto in programma giovedì 12 maggio 2022 al Teatro Municipale organizzato in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato: Miles to go con i Carovana Tabù e Fabrizio Bosso.

I biglietti si possono già acquistare direttamente online al link www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/casale%20monferrato?o=date oppure nei punti vendita Vivaticket, tra cui quello di Casale Monferrato in via Saffi, 11 – Sassone Viaggi by Stat.

Cordiali saluti

Gabriele De Giovanni