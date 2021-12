(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 Teatro Momo e domenica a Teatro 2022: dal 16 dicembre si apre la biglietteria per i nuovi abbonamenti

Torna da gennaio a marzo 2022 al Teatro Momo la seconda parte di Domenica a Teatro, la Stagione dedicata ai bambini e alle loro famiglie, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, circuito teatrale del Veneto. Sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti dal 16 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 presso la biglietteria del Teatro Toniolo, con orario 15.00/19.00 (tutti i giorni escluso il lunedì). I biglietti dei singoli spettacoli saranno invece in vendita dal 21 dicembre, sempre in biglietteria del Teatro Toniolo.

L’anno nuovo porta un ricco cartellone di nuovi spettacoli e una simpatica novità: una nuova mascotte, ideata proprio dal giovane pubblico del Momo, che diventa simbolo allegro e vivace del teatro mestrino, da anni punto di riferimento artistico per i più piccini e i loro cari. Negli scorsi mesi un progetto/laboratorio aveva proposto ai piccoli spettatori di disegnare la mascotte portafortuna del teatro.

Lo studio grafico Le Psicografiche, ricevuti i disegni inviati dai bambini interessati, ha rielaborato l’immagine finale, dando vita al personaggio della mascotte La Fortuna di Momo, pronto per inaugurare la seconda parte della Stagione Domenica a Teatro 2021.22. A partire da gennaio e con la nuova mascotte porta fortuna, riprendono dunque gli appuntamenti domenicali con cinque storie allegre e coinvolgenti: ad aprire l’anno è la fiaba Le nuove avventure dei musicanti di Brema della compagnia Teatro Due Mondi, con musica dal vivo; a seguire Amici per la pelle del Teatro del Buratto/Atir, un racconto di amicizia e rispetto; a febbraio con la storia di Jack e il fagiolo magico della compagnia La Luna nel letto, si parlerà di fiducia nelle proprie attitudini e capacità ad affrontare gli ostacoli della vita; con Racconto alla rovescia di Claudio Milani/ Momom Teatro, andrà in scena una storia che si muove, appunto, al contrario, arricchita da nuovi linguaggi narrativi e scenici adatti anche ai piccolissimi. Chiude a marzo Michele Cafaggi con il suo magico mondo di clownerie e bolle di sapone dello spettacolo SONOSOLO, adatto a tutti, piccoli e grandi spettatori. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16.30.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione Verde COVID 19 (Super Green Pass) come da normativa vigente. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

info, www.culturavenezia.it/momo

Venezia, 13 dicembre 2021

