(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Teatro Momo, Domenica a teatro: il 13 marzo clownerie e bolle di sapone per tutti con Michele Cafaggi e il suo “Sonosolo”

Domenica 13 marzo alle ore 16.30 al Teatro Momo del Settore Cultura del Comune di Venezia va in scena lo spettacolo “Sono Solo”con clownerie e bolle di sapone per tutti. Il protagonista di questo spettacolo imperdibile è Michele Cafaggi che porterà in scena per i piccoli spettatori e le loro famiglie la sua nuova rappresentazione con le bolle di sapone come elemento centrale della perfomance.

Cosa succederebbe se il vostro incubo peggiore diventasse realtà? E se a guardarla bene fosse una grande occasione per affrontare innocui mostri schiumosi e apparenti fragilità? A volte lo stupore è dietro l’angolo o nascosto in una vecchia valigia di cartone e frugando bene nelle tasche capita di trovare un pensiero smarrito o semplicemente un sorriso.

La rassegna Domenica a Teatro, è una collaborazione con Arteven – Circuito Regionale Teatrale.

informazioni, www.culturavenezia.it/momo

www.myarteven.it

Venezia, 11 mazo 2022

[immagine spettacolo]

