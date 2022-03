(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Teatro Momo, Divertiamoci a teatro: domenica 27 marzo va in scena “Non aprite quell’armadio”

Domenica 27 marzo, alle ore 16.30, gli attori della compagnia Tuttinscena portano sul palcoscenico del Teatro Momo lo spettacolo “Non aprite quell’armadio”. La protagonista dello spettacolo è Carla, aspirante psicanalista, che è alla ricerca di nuove dimensioni di se stessa e che nel frattempo riceve pazienti con ogni sorta di problemi. C’è anche il tedesco, Professor Atavich, che parla male l’italiano ed ha una sua rivoluzionaria teoria che prevede una “interexante experimento mai tentato in preketenza”. … Ci vediamo tutti, per l’esperimento, a casa di Carla e del suo fidanzato.

La Stagione Divertiamoci a teatro, è organizzata da Fita Venezia in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia.

info, www.culturavenezia.it/momo

Venezia, 24 marzo 2022

– [immagine](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/armadio_0.jpg)

