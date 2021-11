(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Domenica 21 novembre torna la rassegna dedicata a bambini e famiglie

TEATRO DI MIRANO: “IL PICCOLO CLOWN”

PORTA SUL PALCOSCENICO L’EMOZIONE

Il primo dei quattro appuntamenti di “Domeniche a Teatro 2021/2022”.

Abbonamenti e biglietti disponibili

2021/2022” al Teatro di Mirano: domenica 21 novembre alle 15.30

Compagnia dei Somari/ Ariateatro presenta “IL PICCOLO CLOWN”.

Interpretato da un attore professionista – Klaus Saccardo – insieme al figlio

Nicolò di dieci anni (dal sorprendente talento), lo spettacolo non utilizza parole

ma un concerto di gesti per trasportarci in un mondo di emozioni, indagando

sulla relazione padre / figlio, adulto / bambino in un modo del tutto inedito.

“Il PICCOLO CLOWN” è uno spettacolo di Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo

e Natascia Belsito.

Scrive la compagnia: “Casa. Sai dov’è, quando ci sei. Ma a volte ti ritrovi un po’

lontano da casa, e puoi aver bisogno di un piccolo aiuto, per cercare la via di

ritorno.

Un clown bambino si ritrova un giorno da solo, in una sperduta campagna. Trova

rifugio a casa di un contadino, anche lui solo, ma assai poco incline alle relazioni,

soprattutto quelle con i bambini. I due devono imparare a conoscersi, e a

comprendere le esigenze l’uno dell’altro. Le figure del clown e del contadino

rappresentano due mondi diametralmente opposti: da un lato quello adulto,

concreto, fatto di terra e di ritmi che si ripetono, e dall’altro l’universo bambino

di gioco e di scoperta in cui tutto è possibile.

La vitalità del teatro attinge qui ad una relazione pura e significativa come

quella tra padre e figlio, e l’abbandono della parola permette al percorso

emotivo di irrompere sulla scena, in uno spettacolo curato, delicato e ricco di

vita”.

Lo spettacolo è indicato dai 4 anni di età.

ABBONAMENTI e BIGLIETTI

Fino al giorno di spettacolo sarà possibile assicurarsi il posto in platea

acquistando l’abbonamento a tutti e quattro gli spettacoli di cui si compone la

rassegna. Gli abbonamenti per DOMENICHE A TEATRO sono in vendita al

prezzo di 22 euro intero, 18 euro ridotto (under 14).

I biglietti sono in vendita al costo di 6 euro intero, 5 euro under 14 e

convenzionati, biglietto sostenitore 15 euro. Scegliendo il biglietto

sostenitore si riceverà in cambio l’illustrazione d’autore di Marta Bianchi,

vincitrice del concorso /e.mò.ti.con/ illustra l’emozione 2020 che

contraddistingue la rassegna “Domeniche a Teatro”.

Biglietti e abbonamenti disponibili on line su www.miranoteatro.it e presso la

biglietteria del teatro, il martedì dalle 16 alle 17.30 e il giovedì dalle 12

alle 14, il giorno di spettacolo dalle 14.30.

Secondo la normativa ad oggi in vigore, il pubblico potrà accedere a Teatro

esclusivamente esibendo una delle certificazioni verdi – il cosiddetto Green Pass

– (a partire dai 12 anni di età) in corso di validità e indossando mascherina

chirurgica o superiore (a partire dai 6 anni). Saranno rispettate le norme per la

prevenzione del Covid 19.

collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Regione del

Veneto, Ministero della Cultura. La rassegna aderisce a “Mirano città delle

bambine e dei bambini” e si avvale anche del sostegno del Distretto del

Commercio di Mirano.

🔊 Listen to this