(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 “TUTTI IN PIEDI DAVANTI AD UNA DONNA”: LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI ALUNNI DELL’IIS BRUNELLESCHI – DA VINCI PER SENSIBILIZZARE CONTRO IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Una bella iniziativa per sensibilizzare contro un fenomeno triste che va combattuto con tutte le armi a disposizione. Si tratta della rappresentazione teatrale “Tutti in piedi davanti a una donna” organizzata dall’IIS Brunelleschi – Da Vinci di Frosinone, guidato dal dirigente scolastico Prof.ssa Annamaria Greco, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo, dall’indubbia valenza sociale, è stato realizzato dalle studentesse e dagli studenti che hanno aderito al progetto e andrà in scena in due giornate: domani, 24 Novembre, in Aula Magna dalle ore 11.30 alle 12.45 con replica, il 25 Novembre, data che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato quale ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza invitando le Nazioni e gli enti a mettere in atto iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema partendo proprio dalle scuole.

Gli alunni impegnati nei ruoli di ATTORI PROTAGONISTI saranno:

3A SIA: Kristian Avdiaj e Alessio Masi

5A SIA: Alice Conti, Francesca De Persio, De Prosperis Anna Lisa, Leonardo Lanzi, Gabriel Masi, Mattia Mastrogiacomo e Francesco Pansa.

4 AFM: Christian Di Giammarino

4 RIM: Luigi D’Onza, Enrica Giorgi, Jonuzaj Rafaela, Benedetta Ruscito e Elisa Pagliarella

5 RIM: Veronica Costa e Laura Puca

5° CAT: Enrico Conti e Riccardo Lombardini

5B CAT: Maria Ciotoli, Filippo Reali, Gianluca Rossi e Giada Sagone.

