(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 ASCOLI PICENO, DOMENICA 20 MARZO TEATRO DEI FILARMONICI

APPUNTAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA CON ESERCIZI DI FANTASTICA DI SOSTA PALMIZI

Domenica 20 marzo al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno va in scena il primo dei due gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia della stagione 2022 promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. L’appuntamento è con Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi da un’idea di Giorgio Rossi, spettacolo vincitore del Premio della Giuria e Premio del pubblico del Vimercate Ragazzi Festival 2021. Lo spettacolo, ispirato dall’idea di Fantastica dello scrittore Gianni Rodari, racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario.

Esercizi di fantastica – spettacolo consigliato da 4 anni – racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Gli autori sono stati ispirati dall’idea di Fantastica dello scrittore Gianni Rodari. Vicino al surrealismo degli anni ’50 e ispirandosi all’opera di Alfred Jerry e alla sua patafisica (la scienza delle soluzioni immaginarie), Rodari affermava infatti l’esistenza di una Fantastica in totale contrapposizione alla Logica.

Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Gli interpreti dello spettacolo sono Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, le scenografie sono di Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi, i costumi di Beatrice Giannini, Francesca Lombardi, le illustrazioni di Francesco Manenti, il disegno luci di Elena Tedde. La produzione è realizzata con il contributo di MiC, Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo, con il sostegno di Armunia (Rosignano LI), Wintergarten – Atelier di Teatro Permanente (Livorno), Comune di Castiglion Fiorentino (Ar).