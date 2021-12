(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 ASCOLI PICENO, DOMENICA 19 DICEMBRE AL TEATRO VENTIDIO BASSO

IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU, UNO SPETTACOLO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Un nuovo appuntamento per tutta la famiglia al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno domenica 19

dicembre con Il circo delle bolle di sapone in su, uno spettacolo energico, vivace e colorato di Michelangelo

Ricci di CircoRibolle proposto nel cartellone curato dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT. Figure danzanti

producono migliaia di bolle con strani congegni per reinventare storie esilaranti e divertentissime. Un vero circo

fatto di numeri senza animali che con un vortice di coreografie e giochi coinvolge il pubblico di tutte le età.

Il circo delle bolle “è poesia, magia, felicità, è un mondo fantastico – scrive la compagnia nelle note dello

spettacolo -, familiare, fatto di acqua e sapone, risate e danze. È uno show che accoglie, incanta, accarezza, fa

perdere l’età, ritrovando il tuo bambino. È l’abbraccio di personaggi fuori dal tempo, figure danzanti, irresistibili

protagonisti. È danza, spensieratezza, energia, vivacità, frenesia e colore. È la magia delle bolle di sapone e la

sospensione del tempo. È un vortice di coreografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico. È un pubblico

vitale e reattivo, pronto a partecipare, a muoversi e cantare. È un progressivo susseguirsi di ritmi e numeri, di

meravigliose musiche. È l’esistenza della magia, del ricrearsi, della gioia”.

Sono gli attori Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore e Maurizio Muzzi a disegnare le coreografie e a giocare la

drammaturgia di questa messa in scena di Michelangelo Ricci, dando vita a una miriade di bolle, grandi e piccole,

con le loro mani nude o facendo riferimento a strani congegni per reinventare storie esilaranti e divertentissime.

Dotati di quella leggerezza triste dei mimi, ma allo stesso tempo coinvolgenti e cialtroni come gli artisti circensi,

sono clown, giocolieri e interpreti allo stesso tempo. Questi attori raccontano con garbo stupefacente, senza far

spreco di parole, come la poesia sia vicina alla vita e viceversa, un vero circo fatto di numeri senza animali e

magia di un mondo che ricorda l’infanzia, nel quale il tempo resta sospeso.

Biglietti posto unico numerato 8 euro, 4 euro ridotto fino a 14 anni, o,50 euro fino a 3 anni. Informazioni e

🔊 Listen to this