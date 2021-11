(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Ti amo Maria di Giuseppe Manfridi in arrivo al TBM.

Con Giulia Bornacin e Stefano Scaramuzzino

Dal 25 al 27 novembre 2021, ore 21.00

Sala grande

E’ in arrivo al Teatro Tor Bella Monaca “Ti amo Maria”, opera cult del drammaturgo Giuseppe Manfridi, con Giulia Bornacin e Stefano Scaramuzzino per la regia di Luca Gaeta.

Sandro, pianista jazz, da dieci anni vive nel ricordo di Maria macerandosi all’idea che la sua vita possa essere stata attraversata da altri amori e con la convinzione che tutto possa tornare com’era. Un giorno si apposta sul pianerottolo dell’appartamento di lei nascosto nel vano dietro l’ascensore, aspettando che la donna rincasi. Al suo arrivo, sorpresa, indignazione, paura si contrappongono ai disperati tentativi di Sandro di toccarle ancora il cuore con il suo amore urlato, esibito, scritto sui muri. Maria è distante, astiosa, impermeabile a ogni allusione e profferta.

“Ti amo, Maria! è una bruciante storia d’amore. – spiega l’autore Giuseppe Manfridi – L’assedio di Sandro è impietoso e struggente. Maria dovrà soggiacervi. La lotta si trasformerà in complicità ma il connubio che ne scaturisce è consentito solo dalla natura clandestina, quasi criminale, di quegli incontri. I notturni della commedia sono scanditi da un jazz lacerante che ribadisce l’altro invasamento di Sandro: quello per la musica, per quella musica nella quale egli avrebbe tanto voluto eccellere senza mai esservi riuscito. “

Di scena in scena, i dialoghi che si intrecciano fra i due amanti di un tempo si faranno sempre più serrati e graffianti, e gli sviluppi della vicenda si tingeranno di pathos sino a un esito finale imprevedibile che ha quasi il sapore del giallo.

da giovedì 25 novembre a sabato 27 novembre ore 21

di Giuseppe Manfridicon Giulia Bornacin e Stefano Scaramuzzinoregia Luca Gaeta

Step Media | Claudio Monzio Compagnoni | Luoghi Comuni

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti

🔊 Listen to this