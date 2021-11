(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Taxi: Gariglio (Pd), settore colpito da pandemia, Ministero convochi lavoratori

“I tassisti sono una categoria danneggiata pesantemente dall’epidemia e le misure messe in campo per sostenere il settore, dai ristori ai buoni viaggio, devono essere implementate. Rispetto ai contenuti del disegno di legge sulla Concorrenza, oggetto della protesta odierna ma il cui testo ufficiale non è stato trasmesso al Parlamento, sarebbe opportuno che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile convocasse prima possibile i tassisti, per definire interventi e norme condivise”.

Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, sulle manifestazioni dei taxi che si stanno svolgendo in tutta Italia.

Roma, 24 novembre 2021

