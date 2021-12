(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Tav, Porchietto (FI): Necessario risolvere una volta per tutte

“Questa notte di nuovo incidenti e un Carabiniere ferito nelle proteste NoTav. La mia massima vicinanza a tutti gli agenti impegnati nella sicurezza del cantiere e ai lavoratori che con professionalità non fanno altro che svolgere il loro mestiere. Non è però in alcun modo tollerabile che dopo tutti questi anni a gruppi violenti sia ancora consentito mettere in pericolo forze dell’ordine e lavoratori del cantiere. Mi aspetto che il Viminale si faccia sentire e si possa risolvere una volta per tutte.” Così la Vicepresidente dei deputati di Forza Italia On. Claudia Porchietto.

