(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Tav, Panza (Lega), inaccettabili violenze contro forze dell’ordine

Bruxelles, 8 dic – “Pietre e bombe carta lanciate contro le forze di polizia, un carabiniere ferito: dal cantiere per il nuovo autoporto di Susa arrivano ancora una volta notizie di violenze inaccettabili e vergognose aggressioni da parte degli antagonisti No Tav. Auguri di pronta guarigione al carabiniere ferito: unitamente alla ferma condanna degli inqualificabili gesti dei manifestanti, la totale solidarietà per gli agenti impegnati a garantire la sicurezza. La Lega ha presentato emendamenti a tutela del comparto sicurezza-difesa, auspico che tutte le forze politiche li condividano, dimostrando concretamente il proprio sostegno verso le forze dell’ordine”.

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega.

