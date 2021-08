(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 Tav, Bernini (Fi): isolare i violenti, no complici ambiguità

“Il popolo no Tav, come quello no vax, ha tutto il diritto di manifestare il proprio dissenso, ma rispettando le leggi dello Stato. Invece sempre più spesso si assiste a episodi gravissimi di chi pretende di imporre il proprio concetto di libertà ricorrendo alla violenza. Gli ennesimi scontri in Val di Susa sono la riprova di quanto stia crescendo il livello di intolleranza, e di quanto sia necessaria una risposta forte per ripristinare la legalità e tutelare le forze dell’ordine che difendono un’infrastruttura strategica. Si tratti di no Tav o di no vax, i violenti vanno isolati e sanzionati: non possono esistere zone grigie di complice ambiguità”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

