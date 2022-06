TAU Teatri Antichi Uniti _ CONFERENZA STAMPA _ MART 21 GIUGNO _ ZOOM

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 AMAT | Regione Marche | MiC

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Comuni di Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo

Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica

Monte Rinaldo, Osimo, Pesaro, Porto San Giorgio

San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia

2022 _ XXIV edizione

1 LUGLIO | 8 AGOSTO

Ascoli Piceno Teatro Romano

Castelleone di Suasa Anfiteatro Romano di Suasa

Corinaldo Area Archeologica Santa Maria in Portuno

Cupra Marittima Parco Archeologico Naturalistico Civita

Falerone Teatro Romano

Fano ex Chiesa di San Francesco

Macerata Palazzo Buonaccorsi

Matelica Teatro Piermarini

Monte Rinaldo Area Archeologica La Cuma

Osimo, Casenuove Area Archeologica di Monte Torto

Pesaro Anfiteatro del Parco Miralfiore

Porto San Giorgio Rocca Tiepolo

San Severino Marche Parco Archeologico di Septempeda, Terme Romane

Senigallia Porto & Area Archeologica Teatro La Fenice

Sirolo Area Archeologica I Pini

Urbisaglia Parco Archeologico di Urbs Salvia, Anfiteatro Romano

CONFERENZA STAMPA

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022 | ORE 11

ZOOM MEETING

Si rinnova per il XXIV anno consecutivo l’appuntamento estivo con il TAU/Teatri Antichi Uniti

rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali

offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli ad un

ampio uso dall’impegno congiunto di Comuni, Regione, AMAT e Soprintendenza. L’edizione 2022 nei mesi di

luglio e agosto propone 34 appuntamenti in luoghi suggestivi di grande fascino.

INVITO

