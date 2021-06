(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 Tari, nuovo contributo statale di 1,2 milioni di euro per ridurre le bollette non domestiche fino al 50%

Si aggiunge al fondo di 800 mila euro già disposto dal Comune per sostenere le attività danneggiate dal Covid

Una nuova boccata d’ossigeno è in arrivo per le attività commerciali, artigianali e industriali maggiormente danneggiate dal Covid.

“La manovra – aggiunge l’assessore all’ambiente Simona Siotto – ci consentirà di aiutare le attività che hanno subito chiusure totali o restrizioni a causa del Covid. Ad oggi abbiamo disposto riduzioni fino al 25% per oltre 5.600 utenze non domestiche, ma con questo finanziamento arriveremo a sconti in bolletta fino al 50%, rispondendo così in modo molto concreto ad un’esigenza che ci hanno manifestato anche di recente tutte le categorie”.

Già a settembre del 2020 una prima riduzione sulla Tari delle utenze non domestiche era stata applicata grazie a uno stanziamento di oltre 1,1 milioni di euro.

Novità, infine, arrivano per tutti i contribuenti della Tari sul fronte della semplificazione: Comune e Agsm Aim hanno concordato la possibilità di pagare le bollette tramite PagoPa con addebito diretto nel conto corrente: un modo semplice e sicuro per i pagamenti a favore della pubblica amministrazione.

