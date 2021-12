(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 MATTEO BANDELLO SCRISSE ALCUNI SOGGETTI DI SHAKESPEARE

Fu l’ispiratore di Shakespeare. E soggiornò per alcuni mesi a Garda presso Palazzo Fregoso. Il piemontese Matteo Bandello, scrisse alcune opere che l’autore anglosassone nel 1600 traspose nel “Romeo e Giulietta”, “La dodicesima notte”, “Tanto rumore per nulla” e “Una leggenda d’inverno” (The winter’s tale). Viene cosi oggi dedicato un tributo in ricordo del Bandello, colui che ispirò anche scrittori come Cervantes, Shelley,Byron e soprattutto William Shakespeare. Il riconoscimento quest’anno vede insignito il noto artista Mario Malfer autore di notevoli opere pittoriche i cui quadri sono esposti in Italia e nel mondo. Il maestro interverrà il prossimo 13 dicembre alle ore 20,00 presso la Taverna Fregoso per ritirare il riconoscimento. Una targa in ottone è stata pure posizionata all’interno della taverna Fregoso sita nel cinquecentesco Palazzo, per ricordare l’autore piemontese che scrisse verso la metà del sedicesimo secolo diverse novelle. In realtà proprio lo stesso scrittore originario di Castelnuovo Scrivia descrive come prologo della novella che “Della sfortunata storia dei due amanti…” (poi intitolata dallo scrittore anglosassone, Romeo e Giulietta), il Palazzo e le feste dei Fregoso a Garda “ … a Garda di cui il famoso lago di Benaco prese il nome. A Garda hanno questi signori Fregoso un gran palagio con giardini bellissimi ove son tutti gli arbori di frutta soavissimi che questo cielo può nutrire. Quivi sono aranci cedri limoni pomi granati bellissimi …” . E’ stata posizionata nelle sale del ristorante una targa in ottone con incisa la dedica del Bandello a Garda. “Penso ai turisti che numerosi si affacciano da queste parti, faccia piacere essere in un luogo storicamente importante per aver ospitato lo scrittore” ha detto Luigi Pellegrino titolare del ristorante. “ Si vuole ricordare quel giorno” ha spiega Andrea Torresani curatore storico dell’iniziativa “per spiegare come proprio allora si diede una svolta al modo di svolgere il racconto”. Certo il Bandello è stato con Da Porto uno degli artefici di un nuovo modo di scrivere. Nel 1554 proprio quando era ospite dei Fregoso lo scrittore piemontese diede alle stampe quelle novelle che poi furono conosciute in tutto il mondo grazie a Shakespeare. Si legge sulla targa:“In questa casa, affinché la memoria non si perda nel fiume nascosto dei tempi, questa targa pongono”.

🔊 Listen to this